В госорган с жалобой на действия ГУ "Аппарат акима поселка Сарышаган Актогайского района Карагандинской области" обратилось руководство ТОО "Казэнергоцентр".

"В ходе рассмотрения обращения установлено, что МИО в одностороннем порядке принимает решение о переходе потребителей ТОО "Казэнергоцентр" в ТОО "Электржабдыктау". Факт подтвержден ответом МИО, где сообщается, что "МИО и другие бюджетные организации, и юридические лица поселка Сарышаган с 1 января 2023 года перейдут к единому поставщику электроэнергии, то есть в ТОО "Электржабдыктау", - сообщили антимонопольщики.

В департаменте отметили, что со стороны акимата, как органа государственной власти, усматривается принятие решения за других потребителей услуг электроснабжения, которое может привести к ограничению или устранению конкуренции.