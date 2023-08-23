Акимат Алматы расторг договор с подрядчиком за срыв сроков строительства двух парковых зон

Расторгнут договор с подрядчиком за срыв сроков строительства двух парковых зон в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

Согласно информации, в ходе рабочего объезда по объектам строительства и реконструкции парковых зон заместителю акима города Алишеру Абдыкадырову доложили о готовности проекта по строительству набережной вдоль русла реки Есентай (мкр. "Кокмайса", Жетысуский район) на 80%.

"На сегодня завершены работы по санитарной обрезке и вырубке деревьев, озеленению, укладке брусчатки, установке поребриков, прокладке кабеля наружного освещения и труб поливочной системы, установке резервуара, МАФ-ов (малые архитектурные формы) и опор наружного освещения, монтажу спортивной площадки. По договору работы должны были быть завершены еще 30 августа 2022 года, однако в связи с ненадлежащим исполнением работ подрядной организацией, сроки неоднократно переносились. 21 сентября 2022 года управлением экологии и окружающей среды Алматы был инициирован иск в суд, по итогам которого подрядная организация (ТОО "Jasyl El Qyrylys") признана недобросовестным участником государственных закупок. Постановлением Алматинского городского суда от 23 февраля 2023 года решение оставлено без изменения и вступило в законную силу", - сообщили в администрации мегаполиса.

На остаточные виды работ составлен локальный сметный расчет, объявлен открытый конкурс на определение поставщика. Срок завершения конкурсных процедур 29 августа 2023 года, срок завершения строительно-монтажных работ – до 30 ноября 2023 года.