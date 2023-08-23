Акимат Алматы расторг договор с подрядчиком за срыв сроков строительства двух парковых зон
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Расторгнут договор с подрядчиком за срыв сроков строительства двух парковых зон в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.
Согласно информации, в ходе рабочего объезда по объектам строительства и реконструкции парковых зон заместителю акима города Алишеру Абдыкадырову доложили о готовности проекта по строительству набережной вдоль русла реки Есентай (мкр. "Кокмайса", Жетысуский район) на 80%.
"На сегодня завершены работы по санитарной обрезке и вырубке деревьев, озеленению, укладке брусчатки, установке поребриков, прокладке кабеля наружного освещения и труб поливочной системы, установке резервуара, МАФ-ов (малые архитектурные формы) и опор наружного освещения, монтажу спортивной площадки. По договору работы должны были быть завершены еще 30 августа 2022 года, однако в связи с ненадлежащим исполнением работ подрядной организацией, сроки неоднократно переносились. 21 сентября 2022 года управлением экологии и окружающей среды Алматы был инициирован иск в суд, по итогам которого подрядная организация (ТОО "Jasyl El Qyrylys") признана недобросовестным участником государственных закупок. Постановлением Алматинского городского суда от 23 февраля 2023 года решение оставлено без изменения и вступило в законную силу", - сообщили в администрации мегаполиса.
На остаточные виды работ составлен локальный сметный расчет, объявлен открытый конкурс на определение поставщика. Срок завершения конкурсных процедур 29 августа 2023 года, срок завершения строительно-монтажных работ – до 30 ноября 2023 года.
"С этой же подрядной организацией расторгнут договор в Турксибском районе, где так же сорваны сроки завершения работ по проекту благоустройства парка "Желтоксан". В настоящее время на объекте проведены работы по демонтажу, озеленению, прокладке кабеля и опор наружного освещения, труб поливочной системы, укладке брусчатки, установке поребриков и МАФ-ов, монтажу спортивной площадки. Завершит строительство объекта сроком до 30 ноября текущего года ТОО "Интеллект КИПиА Сервис", определившееся по итогам открытого конкурса. Подрядной организации поручено качественно завершить работы по благоустройству парка", - указывается в сообщении.
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