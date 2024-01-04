Академик назвала главные реформы, реализованные в Казахстане в 2023 году

В последние годы в Казахстане уделяется особое внимание сфере образования. Благодаря чётким решениям и принятым мерам повысился статус учителя. Для устранения дефицита мест в школах реализуется специальная программа. В 2023 году в стране заработали около 100 объектов образования. Сегодня мы являемся свидетелями результатов этой масштабной работы. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев, в ходе выступления на церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз". Какие значимые изменения произошли в Казахстане за минувший год? Какие важные реформы были реализованы? И как это отразилось на жизни простых казахстанцев? Детали в интервью BaigeNews.kz с Академиком МАИН, председателем казахского культурно-просветительского центра "Urpaq" Гулбахшой Мусабаевой.

- Гулбахша Нурмукановна, Вы, как член Общественного совета СКО, пристально следите за преобразованиями, происходящими в Казахстане. Какими реформами Вам запомнился 2023 год?

- Во-первых, 20 апреля был принят Социальный кодекс, я с ним детально ознакомилась. Это очень основательный и систематизированный документ. В связи с принятием Социального кодекса 10 нормативно-правовых актов утратили юридическую силу – это Закон РК "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", Закон РК "Об обязательном социальном страховании", Закон РК "О государственной адресной социальной помощи" и другие.

Статья первая Социального кодекса, как и в любом нормативно-правовом акте, состоит из терминов и категорий – это целых 146 пунктов в одной статье. Сразу чувствуется, что Социальный кодекс охватывает широкую сферу правовых отношений в сфере социальной защиты населения. Теперь все нормы, регулирующие социальные проблемы сосредоточены в одном едином документе. Я думаю, что значительно исключены юридические коллизии, то есть, противоречия различных норм друг другу. Когда они были в разных Законах, в одном могла писаться одна норма, а в другом в этой же области правоотношений была другая норма. Поэтому кодекс значительно сократил количество коллизий, он полностью систематизировал систему оказания социальной защиты населению в одном нормативно-правовом акте. В Социальном кодексе показаны конкретные меры социальной защиты в отношении разных категорий населения: беременных женщин, безработных, пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями и т.д. Я думаю, Социальный кодекс - это большая помощь министерствам и ведомствам в упорядочении и систематизации норм в сфере социальной защиты казахстанцев.

- Касым-Жомарт Токаев подписал Закон “О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов”. Как документ повлияет на улучшение качества жизни людей с особыми потребностями? Насколько, на Ваш взгляд, эффективная работа проводится в Казахстане в плане создания благоприятных условий для представителей этой категории граждан?

В 2013 году впервые я была в Китае. Тогда в аэропорту Пекина я увидела отдельные туалетные комнаты для людей с особыми потребностями. Десять лет назад я не наблюдала, чтобы у нас создавались какие-то условия для людей этой социально уязвимой категории. Со временем, в нашей стране всё чаще снаружи учреждений начали делать специальные приспособления для того, чтобы люди, находясь в коляске, могли подниматься и свободно заходить в здания. В настоящее время работа по поддержке людей с особыми потребностями проводится и проводится эффективно. Но, в тоже время, я вижу, что в большей степени около 70% пандусов сделано для галочки. В настоящее время инвалидам очень нужна психологическая помощь, оказание качественных медицинских услуг, возможность реализовать себя в той или иной профессии, исходя из физиологического состояния тела, рук, ног, туловища и личных способностей. Считаю, что ратификация Конвенции о правах инвалидов позволяет создавать новые возможности для людей с особыми потребностями. Они получают представительство в высших законодательных и других республиканских органах и объединениях. К примеру, когда идут выборы депутатов всех уровней, обязательно в списках утверждают лиц с ограниченными возможностями. Я знаю одну женщину-соратницу, которая в 2022 году участвовала со мной в Республиканском проекте МИОР и Академии политического менеджмента партии "Аманат" по женскому лидерству. И эта же женщина является сейчас членом Национального курултая.

- Ещё один важный Закон, принятый в 2023 году “О возврате государству незаконно приобретённых активов”, что необходимо для эффективной реализации данного документа?

- Конечно, Закон "О возврате государству незаконно приобретённых активов" - это очень мощный справедливый и своевременный Закон. И, самым первым шагом Президента после январских событий стала официальная деловая встреча с олигархами страны. В большей степени они имеют огромные богатства и доходы, владея акциями в системе добывающей промышленности и др. Однако это совещание не породило особых надежд на изменение ситуации по перераспределению или экономической поддержке страны. Я хочу сказать, что Главе государства сейчас нужна очень большая поддержка его команды, в первую очередь, правоохранительных органов, КНБ, Прокуратуры. На сегодняшний день я всё больше и больше начинаю понимать мудрую политику Президента обозначенную в предвыборной программе. Касым-Жомарт Токаев действительно показал, что справедливое государство, справедливая экономика, справедливое общество – в приоритете. И мы к этому идём.

Сегодня нас уже 20 млн казахстанцев и мы должны поддерживать каждый справедливый шаг Президента РК, который возвращает всё больше земель, национального богатства народу, выше растёт уровень благосостояния нашей страны. Наш народ достоин жить в благоприятных, благополучных условия. Каждая семья должна быть экономически независимой и самостоятельной и тогда наше государство будет экономически крепким и прочным. Надеюсь, что в социально-экономическом плане нас ожидают очень большие перспективы - это улучшения материального благосостояния каждой семьи, а в целом всей страны.

- Инициатива Президента "Нацфонд - детям". Хотелось бы услышать Ваше мнение.

- Меня очень радует, я даже написала отдельный пост. Действительно детям нужно выделять средства из Национального фонда страны. Изучая экономику нефтяных мусульманских стран, я восхищаюсь справедливым отношением государства к каждому гражданину, где с момента рождения ребёнка открывается отдельный банковский накопительный счёт. Эти финансовые накопления в ОАЭ, Саудовской Аравии позволяют обучаться в престижных вузах мира. Также у них есть определённый фонды для финансовой поддержки молодых семей – это приобретение жилья и другое для молодожёнов. И все эти накопления из государственного фонда. Здорово, что с 2024 года с Нацфонда будут детям перечислять деньги. Впервые за 32 года Независимости Казахстана, в лице Президента Касым-Жомарта Токаева, мы видим экономическую связь государства с маленькими гражданами, которые и есть будущее страны. Если наши дети вырастут и, если они будут понимать, что государство ценит их, даёт им возможности, финансовую основу и так далее, мне кажется, очень много умов будет оставаться здесь. К сожалению, сейчас очень много талантливой молодёжи уезжает за границу.

- Глава государства заявил о необходимости перехода на новую экономическую модель. Что кардинальным образом изменилось, либо изменится в перспективе?

- В настоящее время я действительно чувствую, что Президент – это высший политический дипломат. Я вижу, насколько дипломатично он пытается решать уязвимые вопросы в тех сферах, где много может быть конфликтов. Например, после аварии на шахте им. Костенко в Караганде, когда начался открытый диалог о том, чтобы вернуть Карагандинский металлургический комбинат государству. Очень хочется надеяться, и я верю в то, что Касым-Жомарт Токаев сможет претворить это в жизнь. На мой взгляд, на сегодняшний день все стратегические промышленные объекты необходимо национализировать - вернуть государству. Доходы от деятельности предприятий должны идти на улучшение благосостояния народа и укрепление бюджета нашей страны.

- Глава государства заявил о повышении минимальной зарплаты и базовой пенсии. Сейчас у казахстанцев 70 тысяч минимум зарплата...

- Минимальная зарплата, на мой взгляд, должна быть минимум 140 тысяч, исходя из инфляции и цен, которые у нас. Но, в любом случае, это лучше, чем 60 тысяч.

– А что Вы думаете о принятии Закона, связанного с восстановлением платёжеспособности и банкротства граждан?

- Я поддерживаю предложение Президента о том, что нужно менять в корне нашу финансовую политику, когда банки второго уровня поднимают свой финансовый уровень за счёт процентов банковских кредитов физических и юридических лиц. Я вижу, как развиваются международные банки, которые делают свой вклад именно в то, чтобы инвестировать деньги в строительство, в промышленные объекты, в стратегические ресурсы страны. Я приветствую закрытие микрокредитных организаций, запрет на выдачу кредитов студентам и пенсионерам.

- Какие ещё значимые инициативы, озвученные Президентом, Вы особо можете выделить?

- Во-первых, Президент в 2023 году с блестящими идеями выступил на заседании Национального курултая. И меня больше всего радует то, что системе воспитания и образования он уделил много внимания. Самое главное – это мысль о том, что основной формирования личности является семья. И после обращения Токаева на курултае, в этом году в школах стали обращать огромное внимание на вопросы духовно-нравственного взаимодействия семьи со школой. В этом году в учебных заведениях не просто проводят родительские собрания, а совмещают их с проведением специальных мастер-классов и тренингов для родителей. Огромная благодарность школам, которые стали восстанавливать ценности семьи. Я приветствую Форумы отцов, матерей, объединяющих родителей в воспитании детей.

Во-вторых, впервые за 32 года Независимости по инициативе Президента с первого сентября для учащихся 1-4 классов бесплатное обеспечение питанием. В областях нашли средства из местного бюджета. Буквально на днях было заседание Общественного совета Северо-Казахстанской области и названа цифра - более трёх млрд. тенге выделено для обеспечения питанием школьников.

В-третьих, я 30 лет работаю в системе образования, и меня очень радует реформирование центральных исполнительных органов - министерств. Теперь МОН РК разделили на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Всё-таки, науке и вузовским ученым сейчас следует уделять отдельное внимание. Взять примером Китай, как только что-то актуальное появляется в мире, они сразу направляют средства на научно-исследовательские институты. НИИ, в свою очередь, разрабатывают, затем апробируют и запускают в производство свои запатентованные открытия и разработки. В Китае развита перерабатывающая промышленность, тысячи фабрик и заводов работают и обеспечивают весь мир и одеждой и едой, и транспортом и т.п. Президент возлагает большие надежды на вузы и учёных.

В четвертых, в продолжение вышесказанному - пришло время, когда правительству надо обратить внимание на то, чтобы наши ресурсы оставались в стране, чтобы мы сами перерабатывали и производили продукты и изделия первой необходимости.

В-пятых, если у нас будет качественная законодательная база, нужен открытый прозрачный и не коррумпированный правовой механизм – механизм реализации законов. Насколько это будет открыто, честно и прозрачно зависит от нас самих.

- Как Вы можете охарактеризовать работу, проводимую Казахстаном в сфере внешней политики?

- Что касается внешней политики Казахстана, Президент придерживается политики добрососедских отношений с двумя крупными стратегическими соседями - Россией и Китаем. Касым-Жомарт Токаев придаёт особое значение казахстанско-российским торгово-экономическим отношениям. Россия через территорию Казахстана имеет выход в ряд европейских и азиатских стран. Новым в политике Президента является обеспечение безвизового режима на 90 дней для граждан Китая.

Казахстан должен внести особый вклад в расширение взаимного сотрудничества со странами Тюркского мира. Общность истории, культуры и языка создает прочную основу для политического и экономического взаимодействия. Считаю, что тесное взаимодействие по разным направлениям благоприятно отразится на взаимовыгодном партнёрств