600 офицеров запаса пополнят ряды казахстанской армии

Ряды казахстанской армии пополнят офицеры запаса. О требованиях к ним сообщили в Минобороны, передаёт BaigeNews.kz.

"Основные требования, предъявляемые к офицерам запаса – возраст до 29 лет (для офицеров запаса медицинских служб до 32 лет), пригодность к воинской службе по здоровью и наличие востребованной военно-учетной специальности", - пояснили в ведомстве.

Проектом постановления Правительства РК предусматривается призыв в 2024 году 600 офицеров запаса в Вооруженные силы, 152 – в другие войска и воинские формирования (Пограничная служба – 80, Национальная гвардия – 42, Министерство по чрезвычайным ситуациям – 30).

В период прохождения воинской службы офицеры по призыву обеспечиваются полноразмерным денежным довольствием, жилищными выплатами, вещевым имуществом, питанием, медицинской помощью и другими видами довольствия.

Ранее в Минобороны сообщили о высоком оттоке военнослужащих из армии.

