Высокий отток военнослужащих из армии вызывает тревогу - Минобороны

Проблемы соцобеспечения военнослужащих в Казахстане обсудили на расширенном заседании Комитета по международным делам, обороне и безопасности мажилиса. Опасения, связанные со снижением числа солдат, высказал первый замминистра обороны РК Султан Камалетдинов, передаёт BaigeNews.kz.

"Особую тревогу вызывает высокий отток военнослужащих из армии. И с каждым годом их количество уменьшается. Только в период с 2020 по 2023 годы из Вооружённых сил уволено 17 065 военнослужащих, из них 4 301 офицеров и 12 764 военнослужащих по контракту. Это численность примерно 15 развёрнутых механизированных бригад", - сообщил замминистра.

По состоянию здоровья и достижению предельного возраста уволены 5 289 человек. По другим причинам (окончание контракта, отрицательные мотивы) – 11 776.

"Сегодня комплектование армии военнослужащими не компенсирует потерю профессионально подготовленных кадров. За аналогичный период ряды Вооружённых сил пополнили 14 311 военнослужащих", - отметил Камалетдинов.

Одной из причин сложившейся ситуации в Минобороны считают низкое денежное довольствие.