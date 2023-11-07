400 костанайцев лишенных водительских прав вычислили за рулём авто

В Костанайской области прокурорами установлены 400 лиц лишенных прав на управление автотранспортом, но продолжающих управлять автомобилями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Костанайской области.

Как отметили в ведомстве, несмотря на ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде (ст.608 КоАП) ситуация кардинально не меняется, ежегодно выявляются более 1,5 тыс. лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

"Отдельные лица, лишенные прав управления, продолжают управлять собственными автомобилями и даже совершать новые правонарушения. Указанное подтверждается данными систем "Автоураган", "Ekin Patrol" и т.п., которыми установлено около 400 лиц, регулярно попадающих под объективы дорожных камер. К примеру, судом гражданин "Д" привлечён к ответственности по ч.1 ст.608 КоАП и лишен права управления транспортными средствами сроком на 7 лет. Однако, за истекший период автоматизированными системами принадлежащий ему автомобиль зафиксирован 186 раз в течение года", - говорится в сообщении.

Также выявлены лица, лишенные прав, которых неоднократно штрафуют посредством камер за превышение скорости. Оплачивая штрафы, они и дальше продолжают управлять своими автомобилями.

Для повышения эффективности выявления лиц, лишенных прав на управление транспортными средствами, по инициативе прокуратуры во все базы полиции загружены списки таких нарушителей.