400 костанайцев лишенных водительских прав вычислили за рулём авто
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В Костанайской области прокурорами установлены 400 лиц лишенных прав на управление автотранспортом, но продолжающих управлять автомобилями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Костанайской области.
Как отметили в ведомстве, несмотря на ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде (ст.608 КоАП) ситуация кардинально не меняется, ежегодно выявляются более 1,5 тыс. лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
"Отдельные лица, лишенные прав управления, продолжают управлять собственными автомобилями и даже совершать новые правонарушения.
Указанное подтверждается данными систем "Автоураган", "Ekin Patrol" и т.п., которыми установлено около 400 лиц, регулярно попадающих под объективы дорожных камер.
К примеру, судом гражданин "Д" привлечён к ответственности по ч.1 ст.608 КоАП и лишен права управления транспортными средствами сроком на 7 лет. Однако, за истекший период автоматизированными системами принадлежащий ему автомобиль зафиксирован 186 раз в течение года", - говорится в сообщении.
Также выявлены лица, лишенные прав, которых неоднократно штрафуют посредством камер за превышение скорости. Оплачивая штрафы, они и дальше продолжают управлять своими автомобилями.
Для повышения эффективности выявления лиц, лишенных прав на управление транспортными средствами, по инициативе прокуратуры во все базы полиции загружены списки таких нарушителей.
"Теперь, при попадании в поле видимости камер "Автоураган" либо передвижных комплексов "Ekin Patrol" сведения об автомобиле "лишенника" посредством мобильных планшетов незамедлительно передаются ближайшему патрулю для установления владельца и рассмотрении вопроса об его административной ответственности.
На данный момент с помощью уличных камер и автоматизированных систем выявлено и привлечено к административной ответственности 14 жителя областного центра (санкция статьи предусматривает штраф 50 МРП либо арест сроком на 10 суток)", - отметили в прокуратуре.
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