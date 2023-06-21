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Дочь главы Чечни Хутмат наградили орденом Кадырова
Двадцатилетнюю дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, заместителя руководителя Секретариата главы республики Хутмат Кадырову наградили орденом имени Ахмата Кадырова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Газета.ru.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
По его словам, Хутмат показывает отличный результат на любом вверенном ей участке. Как отметил Дудаев, в таком юном возрасте за ее спиной огромный вклад в развитие медицины республики.
"Все потому, что она является патриотом своего народа и страны!" — написал он.
Хутмат Кадырова является третьей дочерью Рамзана Кадырова. Две его старшие дочери также занимают руководящие должности в Чечне: Айшат Кадырова назначена министром культуры в 2021 году, а Хадижат Кадырова работает начальником департамента дошкольного образования мэрии Грозного.
Ранее стало известно, что вторую дочь Рамзана Кадырова, Хадижат Кадырову удостоили ордена имени Ахмата Кадырова.
Орден имени Ахмата Кадырова является высшей государственной наградой Чеченской Республики. Награда учреждена в 2004 году в память о президенте Чечни.
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