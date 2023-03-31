100 тысяч тонн казахстанской нефти планируют поставить в Германию в апреле

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Казахстан планирует увеличить в апреле поставку нефти в Германию до 100 тысяч тонн, сообщает пресс-служба АО "КазТрансОйл", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

В феврале-марте АО "КазТрансОйл" обеспечило поставку в Германию партии казахстанской нефти в количестве 40 тысяч тонн.

Нефть будет транспортироваться по системе магистральных нефтепроводов "Транснефть".

"В декабре 2022 года нацкомпанией направлена годовая заявка на транспортировку в 2023 году 1,2 миллиона тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию", - говорится в сообщении.

Транзит нефти будет осуществляться в рамках соответствующего соглашения между правительством Казахстана и правительством России от 7 июня 2002 года.