Звезда мирового футбола Клод Макелеле встретился с пострадавшими от паводка семьями в Актобе
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Клод Макелеле, игравший за сборную Франции и английский футбольный клуб "Челси", побывал в одном из пунктов, где размещены пострадавшие от паводка актюбинцы, побеседовал с находящимися там семьями, ознакомился с условиями их проживания, передаёт BaigeNews.kz.
Известный футболист подарил детям футбольные мячи со своим автографом.
Он рассказал им о своей профессиональной карьере, как достиг успеха в большом спорте, показал методы игры в мяч и пожелал им в будущем стать футбольными звездами первой величины.
Легендарный футболист приехал в Актобе в качестве почётного гостя спортивного проекта для молодёжи "Super Bol!", нацеленного на поиск и отбор молодых талантов. Организаторы проекта отбирают в регионах юных футболистов, чтобы в будущем вырастить из них профессиональных игроков.
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