Звезда мирового футбола Клод Макелеле встретился с пострадавшими от паводка семьями в Актобе

Клод Макелеле, игравший за сборную Франции и английский футбольный клуб "Челси", побывал в одном из пунктов, где размещены пострадавшие от паводка актюбинцы, побеседовал с находящимися там семьями, ознакомился с условиями их проживания, передаёт BaigeNews.kz.

Известный футболист подарил детям футбольные мячи со своим автографом.

Он рассказал им о своей профессиональной карьере, как достиг успеха в большом спорте, показал методы игры в мяч и пожелал им в будущем стать футбольными звездами первой величины.

Легендарный футболист приехал в Актобе в качестве почётного гостя спортивного проекта для молодёжи "Super Bol!", нацеленного на поиск и отбор молодых талантов. Организаторы проекта отбирают в регионах юных футболистов, чтобы в будущем вырастить из них профессиональных игроков.