Зима придёт в Казахстан

Гололёд и метель ожидают Казахстан в ближайшие дни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, на большей части Казахстана ожидаются осадки. 18 ноября на северо-западе и севере, а 19 ноября на востоке страны пройдут сильные дожди с переходом в снег, 19-20 ноября на юге и юго-востоке страны выпадут осадки в виде дождя и снега.

Также прогнозисты отмечают, что на северо-западе и севере республики ожидаются гололёд метель.

20 ноября на большей части Казахстана резко похолодает.

На северо-западе в ночные часы ожидается понижение до трёх – 13 градусов со знаком минус, днём столбики термометров поднимутся до минус семи – пяти тепла.

На севере, в центре и востоке Казахстана - ночью до минус восьми - 16, днём - до двух – десяти мороза.

Понижение температур коснется и южных регионов, здесь в ночные часы ожидается понижение до трёх мороза - семи тепла, днём до пяти - 15 тепла, на юго-востоке ночью до шести мороза -шести тепла, днём до пяти со знаком минус - 13 градусов тепла.

Кроме того, по республике усилится ветер до 15-29 метров в секунду, а также страну накроют туманы.