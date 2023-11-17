Зима придёт в Казахстан
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Гололёд и метель ожидают Казахстан в ближайшие дни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По прогнозу синоптиков, на большей части Казахстана ожидаются осадки. 18 ноября на северо-западе и севере, а 19 ноября на востоке страны пройдут сильные дожди с переходом в снег, 19-20 ноября на юге и юго-востоке страны выпадут осадки в виде дождя и снега.
Также прогнозисты отмечают, что на северо-западе и севере республики ожидаются гололёд метель.
20 ноября на большей части Казахстана резко похолодает.
На северо-западе в ночные часы ожидается понижение до трёх – 13 градусов со знаком минус, днём столбики термометров поднимутся до минус семи – пяти тепла.
На севере, в центре и востоке Казахстана - ночью до минус восьми - 16, днём - до двух – десяти мороза.
Понижение температур коснется и южных регионов, здесь в ночные часы ожидается понижение до трёх мороза - семи тепла, днём до пяти - 15 тепла, на юго-востоке ночью до шести мороза -шести тепла, днём до пяти со знаком минус - 13 градусов тепла.
Кроме того, по республике усилится ветер до 15-29 метров в секунду, а также страну накроют туманы.
Самое читаемое
- Даже на корм не берут: склады костанайских аграриев завалены неклассной пшеницей
- Новый ледовый комплекс в Кокшетау стал объектом земельного спора
- Новую школу открыли в одном из сёл Жамбылской области
- Экс-президент АО "Казахфильм" подозревается в коррупции
- Подсудимый по делу о криптовалюте не понимает, за что его судят, в Костанае