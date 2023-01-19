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Жительница Шымкента приютила десятки людей в своем доме во время морозов
Жительница Шымкента в морозы приютила тех, кто остался без крыши над головой. В мегаполисе установилась морозная зима. И это стало настоящим бедствием для тех, у кого нет крыши над головой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.
Именно поэтому Зумратхан Бекбулатова приютила у себя тех, кому негде переждать холода. Сердобольная женщина кинула клич в социальных сетях. В ее доме нашли кров беременная женщина с двумя детьми, мужчина, который отогрелся и уехал к своим родным, люди с ограниченными возможностями. Единственное требование у Зумратхан – соблюдать все правила дома. Отдельных комнат для пришедших нет, женщины живут с дочерьми героини. А мужчин заселяют отдельно с сильной половиной.
"Позвонили люди сказали, что 55-летнего мужчину выкинули из гостиницы, его на такси привезли без документов. Он два месяца тут жил, восстанавливал документы, и сейчас устроил себя в дом престарелых. Как сказал Бог "Помоги другому, потому что я тебе помогаю", у меня дети, прекрасный муж который помогает и сейчас понимает, что каждый кто приходит сюда, это чья то дочь, сын, отец которые нуждаются в помощи", — говорит Зумратхан Бекбулатова, жительница г.Шымкента.
Взамен сердобольная женщина не просит ничего. Помогает людям она уже на протяжении четырех лет – она пускает в свой дом тех, кто поссорился с близкими и был вынужден уйти, кто попал в сложную ситуацию или лишился дома.
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