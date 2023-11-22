Жителей Астаны предупредили о резком ухудшении погоды

Гололёд с порывами ветра до 28 метров в секунду ожидается в Астане в ближайшие дни. ДЧС призвали жителей столицы соблюдать меры безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

По данным РГП "Казгидромет", сегодня, 22 ноября в Астане ожидается ветер с порывами 16-21 м/с. На 23 ноября прогнозируют гололед и порывы ветра 15-20, а временами 23-28 м/с.

24 ноября в Астане прогнозируется переменная облачность, временами осадки (преимущественно снег), гололед. Ветер южный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем 0,+2°С.

Спасатели просят горожан проявлять осторожность на улице, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить в экстренные службы по телефону 112. Быть предельно внимательными, особенно при пересечении улиц, а также соблюдать правила поведения при гололеде призывают школьников. На сегодня все коммунальные службы города работают в усиленном режиме.