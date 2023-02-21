Житель Усть-Каменогорска сдавал в аренду несуществующие дома

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Полицейские Восточного Казахстана задержали жителя Усть-Каменогорска, который летом сдавал в аренду несуществующие дома на живописном Бухтарминском побережье, передаёт BaigeNews.kz.

22-летний безработный устькаменогорец, представившись Александром, подал объявление о том, что сдаёт домики. Пострадавшие резервировали жильё, не подозревая о том, что переводят предоплату на карту мошенника. После получения денег таинственный арендодатель пропадал из поля зрения, не выходя на связь. Всего пострадавших от лже-арендодателя набралось 12 человек.

Выяснилось, что предприимчивый "бизнесмен" несколько раз менял СИМ-карты телефона и получая от доверчивых отдыхающих деньги, переводил их на счета своих знакомых. Таким образом, злоумышленник получил 387 000 тенге.

Суд приговорил мошенника к 4,5 годам ограничения свободы и постановил удовлетворить все гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба в полном объёме.