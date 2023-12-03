Заявления о пропаже людей поступают ежедневно: волонтёр рассказала о работе поисковиков

У павлодарских волонтёров, которые почти каждый день ищут пропавших, в этом году работы стало значительно больше. В интервью корреспонденту BaigeNews.kz руководитель добровольного поискового отряда VITA Екатерина Кудрявцева рассказала о недавних поисковых операциях, а также о том, что мешает волонтёрам во время поисков, и как они взаимодействуют с полицией.

- Екатерина, как часто ваш отряд отправляется на поиски, и кого чаще приходится искать?

- Заявления о пропаже людей к нам поступают почти каждый день, раньше было реже. Мы постоянно находимся на связи с оперуполномоченными Северного, Центрального и Южного отделов полиции. Правоохранительные органы нам передают информацию о том, по заявлениям о пропаже гражданин. Звоним, интересуемся, не против ли они нашей помощи. Это – начало поисков.

Зачастую люди обращаются к нам сами, без участия правоохранительных органов. Если необходимо, сразу приступаем к поискам. Если нужно, то, отправляем писать заявление в полицию. Бывают поиски, к которым приступаем и без заявления. Это категория людей, которых разыскиваем в первую очередь: дети, дезориентированные люди; пожилые, люди с деменцией и другими психическими заболеваниями.

В этом году пик обращений по поиску дезориентированных людей, и многие до сих пор не найдены. Мы очень тяжело переживаем эти случаи, потому что часто такие поиски заканчиваются трагедией. Помню мальчика Рауана, который на велосипеде уехал в неизвестном направлении, и его нашли мёртвым возле озера. Мне тяжело говорить на эту тему.

- Какие трудности возникают во время поисков?

- Больше всего расстраивает равнодушие граждан. Люди могут пройти мимо потерявшегося старца. Был случай: нам позвонила женщина, которая сказала, что находится на вокзале, и видит дезориентированного дедушку, он пытался уехать на автобусе, при этом не помня адреса. Он подходил ко всем и спрашивал, как ему добраться, а от него все отмахивались. Одна женщина подошла к старику, он сказал, что ему нужно уехать на автобусе №7, объяснил, что добраться ему нужно до трёхэтажного здания в районе тракторного завода. Сама женщина оказалась не местная, но она знала нас и позвонила. Мы приехали, поняли, что он – из центра ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и отвезли его туда. Если бы не эта женщина, мог просто замерзнуть на улице…

Часто в соцсетях люди задают вопросы, почему волонтёры выполняют работу полиции. Мы не выполняем их работу. Мы помогаем полиции и людям. К тому же стражи порядка работают, просто не показывают свою деятельность так, как мы. Но мы видим и знаем, как пашут люди в погонах.

Есть такое понятие, как пеленгация связи. Есть возможность, понять, в каком месте отключился мобильник потерявшегося, чтобы быстро его найти. Но порой это делают не сразу, и нужно ждать, а при поиске человека, особенно ребёнка, счёт идёт на минуты, а мы ждём до утра или до обеда следующего дня.

Практически всё это лето мы бродили по свалкам, ходили по лесопосадкам. Весь прошлый год мы искали утопленников. Представляете, что это такое морально и физически – не сводить глаз с поверхности воды, разглядывая там что-либо, напоминающее человека, особенно под корягами? Выходишь из лодки и почти падаешь. Любые серьёзные поиски это всегда очень тяжело.

Бывает так, что нам или даже полиции не дают просмотреть камеры наружного видеонаблюдения, благодаря записям с которых можно определить, в какую сторону пошёл человек.

- Как Ваш отряд пережил недавний случай с розыском и трагичным исходом поиска семилетней девочки под Экибастузом?

- Тяжело переживали мы этот случай, вернее, его трагический исход, просто потому что не ожидали... Я верила в то, что девочка жива. По крайней мере, в первые сутки-двое, я в это верила, и мне казалось, что она, действительно, ушла в степь и просто заблудилась. Когда нам вечером пришло сообщение о ней, и ребята из Экибастуза туда выехали. Когда я приехала на место (это был второй день поиска), ещё не было настолько холодно. Даже когда мы думаем, что человек мёртв, иногда случается чудо, и мы узнаём, что он жив. Поэтому здесь мы тоже верили. К сожалению, когда начался ураган, пошла паника. Ведь если мы, взрослые, не можем справиться со стихией, то ребёнок в степи в сильнейший ветер не выживет.

Очень уж неадекватно вела себя мама девочки, так как говорила, что не может вспомнить одежду на дочери, путается. В голове не укладывалось, что ребёнка можно убить, и мы надеялись, что девочка просто заблудилась, ведь вокруг – степь. К тому же ранее в селе был случай, когда женщина, которая пошла за коровой, в метель заблудилась, и её потом нашли мёртвой. От того у нас с этим посёлком сложились самые нехорошие ассоциации.

Сотрудники МЧС на вертолёте тоже очень старались. Они опускались очень низко и летали над водой – пытались заглянуть везде, где можно. На третий день поиска водолазы осмотрели каждую лужу, опускали туда лицо, ощупывали все. Очень многое сделано полицией. Помогал СОБР. Волонтёры и добровольцы растянулись цепью, и за каждым участником поиска был закреплён сотрудник СОБРа. Стоило оступиться или задержаться возле чего-то, они тут же подбегали, снимали перчатки и голыми руками рыли землю, а также интересовались самочувствием поисковиков, ведь было уже достаточно холодно.

К сожалению, чуда не случилось. Переживают все. Нам недавно прислали стихотворение о Милане. Эта ответная реакция, эти слёзы не прекращаются. Люди не могут это пережить…

- Кто оказывает поддержку отряду при поисковых работах?

- Два года назад, благодаря бывшему акиму города и нынешнему главе региона, у нашего отряда появился автомобиль. За это мы очень благодарны! Это не подарок, а транспорт, предоставленный нам для нашей деятельности. Это нас очень выручает. На этой машине реализуем все наши гуманитарные и поисковые операции. Личного транспорта у наших волонтёров очень мало.

- Есть ли у Вас какие-то пожелания или просьбы?

- Призываю всех неравнодушных вступать в наш поисковый отряд. Приветствуются те, кто передвигается на автомобиле, особенно мужчины. У нас в отряде преобладают женщины. Тем, кто располагает свободным временем и хочет помогать другим людям, искать пропавших, будем очень рады! Мы почти ничего ни от кого не просим, да и для поиска нужно мало: готовые к поискам люди, ориентировка, фонарик.