Завод в Усть-Каменогорске сливал маслянистый концентрат в почву

Фото: malbazar.kz

Маслянистой жидкостью затопило территорию близ Усть-Каменогорского маслозавода. Об этом сообщают местные экоактивисты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Нарушения они зафиксировали на видео и отправили в департамент экологии, а также в природоохранную прокуратуру.

Начата внеплановая проверка предприятия. Назначены лабораторные исследования.

Напомним, местный маслозавод уже штрафовали за слив неочищенных сточных вод в Иртыш.