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malbazar.kz Вчера, 17:57
487
Вчера, 17:57
487
Фото: malbazar.kz

Завод в Усть-Каменогорске сливал маслянистый концентрат в почву

Маслянистой жидкостью затопило территорию близ Усть-Каменогорского маслозавода. Об этом сообщают местные экоактивисты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Нарушения они зафиксировали на видео и отправили в департамент экологии, а также в природоохранную прокуратуру.

Начата внеплановая проверка предприятия. Назначены лабораторные исследования.

Напомним, местный маслозавод уже штрафовали за слив неочищенных сточных вод в Иртыш.

"По предварительным данным, можно сказать, что данный сброс произошёл в результате затора канализационной сети, в ходе которого произошёл излив из колодца и была загрязнена территория участка. В прошлом году мы привлекали маслозавод за загрязнение рельефа местности, опять был канализационный коллектор", — сообщил инспектор департамента экологии ВКО Сергей Усенко.

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#Усть-Каменогорск #маслозавод #Нарушения
BaigeNews.kz
Вчера, 17:57
487
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