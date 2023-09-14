Запретить зарубежные телесериалы в Казахстане предлагает депутат
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Сегодня на пленарном заседании Сената Парламента депутат Кайрат Тастекеев возмутился обилием иностранного контента на казахстанских телеканалах, передает корреспондент BaigeNews.kz.
"Если включить любой наш канал, идут иностранные телесериалы и мультфильмы. Мы тратим миллионы бюджетных денег на закуп этого контента. Эти деньги можно направить на поддержку своих кадров и отечественной киноиндустрии", - заявил он.
Сенатор подчеркнул, что телевидение играет большую роль в обществе, так как формирует ценности и мышление нашего населения. Тастекеев уверен, что большое количество зарубежного контента представляет угрозу ддя нашей национально-культурной идентичности.
"По результатам анализа за 2022 год, 47% жителей крупных городов смотрят телевизор каждый день, 72% - раз в неделю", - привел статистику депутат.
В своём запросе на имя вице-премьера Тамары Дуйсеновой он предложил запретить или ограничить зарубежный контент на телевидении, разработать меры по господдержке отечественного кинематографа и увеличить количество научно-популярных телепрограмм.
Сенатор привел в пример опыт других стран.
"Во Франции есть закон, который прописывает, сколько французских фильмов должно быть на отечественном телевидении. Также у них есть налоговые послабления для киноиндустрии. В Южной Корее в этой сфере предусмотрена хорошая финансовая поддержка, субсидии", - отметил он.
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