Запретить зарубежные телесериалы в Казахстане предлагает депутат

Сегодня на пленарном заседании Сената Парламента депутат Кайрат Тастекеев возмутился обилием иностранного контента на казахстанских телеканалах, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Если включить любой наш канал, идут иностранные телесериалы и мультфильмы. Мы тратим миллионы бюджетных денег на закуп этого контента. Эти деньги можно направить на поддержку своих кадров и отечественной киноиндустрии", - заявил он.

Сенатор подчеркнул, что телевидение играет большую роль в обществе, так как формирует ценности и мышление нашего населения. Тастекеев уверен, что большое количество зарубежного контента представляет угрозу ддя нашей национально-культурной идентичности.

"По результатам анализа за 2022 год, 47% жителей крупных городов смотрят телевизор каждый день, 72% - раз в неделю", - привел статистику депутат.

В своём запросе на имя вице-премьера Тамары Дуйсеновой он предложил запретить или ограничить зарубежный контент на телевидении, разработать меры по господдержке отечественного кинематографа и увеличить количество научно-популярных телепрограмм.

Сенатор привел в пример опыт других стран.