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pixabay.com Сегодня, 16:49
217
Сегодня, 16:49
217
Фото: pixabay.com

Запрет на вывоз рыбы введут в Казахстане

С 15 апреля в Казахстане введут запрет на вывоз необработанной рыбы, передаёт BaigeNews.kz.

В приказе министра экологии и природных ресурсов РК говорится о том, что ограничение будет действовать шесть месяцев. 

Запрет вводится на вывоз отдельных видов рыбы мороженой, свежемороженой или охлаждённой (сом и судак). Исключение составляет кларевый (африканский) сом.

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Сегодня, 16:49
217
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