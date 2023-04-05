Запрет на вывоз рыбы введут в Казахстане

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С 15 апреля в Казахстане введут запрет на вывоз необработанной рыбы, передаёт BaigeNews.kz.

В приказе министра экологии и природных ресурсов РК говорится о том, что ограничение будет действовать шесть месяцев.

Запрет вводится на вывоз отдельных видов рыбы мороженой, свежемороженой или охлаждённой (сом и судак). Исключение составляет кларевый (африканский) сом.