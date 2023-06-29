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346Фото: pxhere.com
Запрет на продажу полиэтиленовых пакетов хотят ввести в Кыргызстане
В Кыргызстане планируют запретить продажу пластика. Проект закона "Об ограничении оборота пакетов из полимерной плёнки на территории республики" принял в третьем чтении Жогорку Кенеш, передаёт BaigeNews.kz.
Инициатором законопроекта выступил депутат Марлен Маматалиев.
Цель документа - "сокращение вредного воздействия полимерных материалов на здоровье и окружающую среду в Кыргызстане путём ограничительных мер, направленных на введение прямого запрета на ввоз, производство и реализацию одноразовых упаковочных пакетов из полимерных материалов", сказано на сайте Жогорку Кенеша.
Если проект закона подпишет президент Кыргызстана, то запрет вступит в силу с 1 июня 2024 года.
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