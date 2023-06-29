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pxhere.com Сегодня, 20:38
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Сегодня, 20:38
346
Фото: pxhere.com

Запрет на продажу полиэтиленовых пакетов хотят ввести в Кыргызстане

В Кыргызстане планируют запретить продажу пластика. Проект закона "Об ограничении оборота пакетов из полимерной плёнки на территории республики" принял в третьем чтении Жогорку Кенеш, передаёт BaigeNews.kz.

Инициатором законопроекта выступил депутат Марлен Маматалиев.

Цель документа - "сокращение вредного воздействия полимерных материалов на здоровье и окружающую среду в Кыргызстане путём ограничительных мер, направленных на введение прямого запрета на ввоз, производство и реализацию одноразовых упаковочных пакетов из полимерных материалов", сказано на сайте Жогорку Кенеша. 

Если проект закона подпишет президент Кыргызстана, то запрет вступит в силу с 1 июня 2024 года.

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Сегодня, 20:38
346
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