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Законопроект ради законопроекта - глава Минюста раскритиковал работу госорганов Сегодня, 18:32
164
Сегодня, 18:32
164

Законопроект ради законопроекта - глава Минюста раскритиковал работу госорганов

На заседании Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности в министерстве юстиции глава ведомства резко высказался о разработчиках документов, передаёт BaigeNews.kz

Участники мероприятия рассмотрели концепцию законопроекта по вопросам развития квазигосударственного сектора. Об основных положениях доложил разработчик – вице-министр национальной экономики Ильяс Усеров.

"На площадке МВК вы с концепцией законопроекта уже во второй раз. МВК хороший фильтр и даёт возможность обсудить и качественно доработать проект. Однако, исходя из содержания озвученных сегодня подходов, доработка не происходит. Нормы, по которым на прошлом МВК высказаны предложения и замечания, просто исключены. В результате доработанный вариант консультативного документа фактически отказывается от всех новелл, которые вами предполагались. Всё остаётся, так как это есть сейчас, за исключением небольших "косметических" изменений", - отметил министр юстиции Азамат Ескараев.

Он указал на явные нестыковки. 

"Вами предложено расширить перечень разрешённых видов деятельности госпредприятий, тогда как правительство планомерно сокращает его, начиная с 2015 года. В итоге законопроект ради законопроекта, новелл практически нет. Встаёт вопрос о необходимости разработки такого законопроекта. Считаю необходимым заметить, что такая ситуация сложилась ввиду того, что не была должным образом проведена широкомасштабная разъяснительная работа по подходам реформы с госорганами, подведомственными организациями", - заключил министр.

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#Минюст РК #законопроект
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:32
164
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