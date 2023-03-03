Законопроект ради законопроекта - глава Минюста раскритиковал работу госорганов

На заседании Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности в министерстве юстиции глава ведомства резко высказался о разработчиках документов, передаёт BaigeNews.kz.

Участники мероприятия рассмотрели концепцию законопроекта по вопросам развития квазигосударственного сектора. Об основных положениях доложил разработчик – вице-министр национальной экономики Ильяс Усеров.

"На площадке МВК вы с концепцией законопроекта уже во второй раз. МВК хороший фильтр и даёт возможность обсудить и качественно доработать проект. Однако, исходя из содержания озвученных сегодня подходов, доработка не происходит. Нормы, по которым на прошлом МВК высказаны предложения и замечания, просто исключены. В результате доработанный вариант консультативного документа фактически отказывается от всех новелл, которые вами предполагались. Всё остаётся, так как это есть сейчас, за исключением небольших "косметических" изменений", - отметил министр юстиции Азамат Ескараев.