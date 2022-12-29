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akorda.kz Сегодня, 22:20
28
Сегодня, 22:20
28
Фото: akorda.kz

Закон по вопросам транспорта подписал президент РК

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта и недропользования" подписал президент Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Текст Закона публикуется в печати.

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#закон #транспорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:20
28
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