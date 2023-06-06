Задержаны люди, планировавшие госпереворот в Кыргызстане

Фото: ГКНБ Кыргызстана

В Кыргызстане задержали группу лиц, планировавшую массовые акции протеста и масштабные беспорядки в стране с последующим насильственным захватом власти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на кыргызские СМИ.

По данным ГКНБ, основным организатором всего действа была женщина.

"На основе полученной доказательной базы было возбуждено уголовное дело, в рамках которого проведен санкционированный судом комплекс специальных следственных действий. Указанная преступная группа на протяжении года проводила целенаправленную работу по привлечению в свои ряды сторонников и вербовке наиболее недовольных граждан по всей территории страны. Основным организатором является гражданская активистка и председатель политической партии "Элдик Кенеш", под руководством которой на регулярной основе проводились тайные встречи, направленные на идеологическую обработку вовлеченных лиц против государственных структур с обсуждением планов по насильственному захвату власти", - сообщили в ведомстве.

По информации госкомитета национальной безопасности, в организованную группу было вовлечено более 100 человек из различных слоев общества и разных регионов страны, между которыми были четко распределены роли с конкретными заданиями.

Отмечается, что в ближайшее время из-за рубежа ожидалось поступление значительных денежных средств для финансирования организационных вопросов и выплаты вознаграждения основным функционерам. Начать активную фазу реализации своих преступных замыслов заговорщики предполагали сразу после возникновения недовольства в обществе по какому-либо происшествию.

"5 июня 2023 года ГКНБ КР были доставлены более 30 участников, в соответствии со статьей 96 Уголовно-процессуального кодекса КР задержаны Н.Р.С. и её основные сподвижники, которые дали признательные показания. В результате проведенных обысков также изъяты иные вещественные доказательства, подтверждающие их преступные намерения. Все задержанные лица водворены в ИВС ГКНБ КР", - говорится в сообщении ГКНБ КР.

Проводятся специальные следственные мероприятия по установлению иных обстоятельств дела и других причастных лиц.