Задержан дроппер из России, обналичивший украденные у казахстанцев миллионы

104 миллиона тенге похитили мошенники с личных банковских счетов казахстанцев. Задержан дроппер, обналичивший похищенные деньги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По предварительной информации, на счету подозреваемого 25 интернет-афёр практически во всех регионах страны, а ущерб составляет более 104 миллионов тенге.

На мошенническую схему в июле этого года попал и житель Кокшетау. В течение двух дней на телефон заявителя через WhatsApp поступали звонки от неизвестных абонентских номеров. Мошенники, представляясь сотрудниками банка, первоначально узнали информацию об имеющихся банковских счетах, а затем всячески убеждали 64-летнего акмолинца, что их пытаются взломать. Таким образом преступники получили необходимые сведения для совершения незаконных банковских операций.

На следующий день заявителю поступило уведомление о блокировании его банковского счёта, а при проверке мобильного приложения акмолинец узнал, что с депозитного и карточного счёта в банке снято более 11,8 миллиона тенге, ещё 435 тысяч тенге бесследно исчезли со счёта другого банка. По показаниям потерпевшего никаких сообщений, кодов или личных сведений он мошенникам не передавал и не следовал их инструкциям.

При расследовании уголовного дела акмолинским киберполицейским удалось установить личность и местонахождение владельца одного из счетов, на который были переведены похищенные миллионы. В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий 24-летний дроппер при содействии уральских коллег задержан в областном центре ЗКО. Как выяснилось, мужчина специально приехал в Казахстан из России, чтобы обналичивать и переводить похищенные деньги другим членам преступной сети.

В настоящее время по данному факту ведётся досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК. Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания.