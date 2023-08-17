  • 17 Августа, 23:22
  • BAIGENEWS
Двое горняков погибли при пожаре на шахте в Темиртау
13 эвакуированных из шахты "Казахстанская" обратились к медикам
Глава МВД доложил Токаеву о криминогенной обстановке в стране
Смаилов дал срочное поручение по ситуации с электроснабжением Мангистау
Токаев поздравил президента Индонезии с Днём независимости
В Минтруда опровергли информацию о денежной помощи пенсионерам
Угрожал и вымогал деньги: злоумышленника посадили в изолятор Темиртау
Казахстанская компания попала под санкции США
Полиция расследует инцидент с нападением на блогера в фитнес-зале Алматы
Казахстанские студенты разработали гоночный автомобиль и выиграли грант
Штормовая погода ожидается в 12 регионах Казахстана
Астанчане могут бесплатно зарегистрировать своих питомцев
Разлив нефтепродуктов обнаружили в Атырау
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Задержан дроппер из России, обналичивший украденные у казахстанцев миллионы

Сегодня, 22:52
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz Сегодня, 22:52
Сегодня, 22:52
211
Фото: BaigeNews.kz

104 миллиона тенге похитили мошенники с личных банковских счетов казахстанцев. Задержан дроппер, обналичивший похищенные деньги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По предварительной информации, на счету подозреваемого 25 интернет-афёр практически во всех регионах страны, а ущерб составляет более 104 миллионов тенге.

На мошенническую схему в июле этого года попал и житель Кокшетау. В течение двух дней на телефон заявителя через WhatsApp поступали звонки от неизвестных абонентских номеров. Мошенники, представляясь сотрудниками банка, первоначально узнали информацию об имеющихся банковских счетах, а затем всячески убеждали 64-летнего акмолинца, что их пытаются взломать. Таким образом преступники получили необходимые сведения для совершения незаконных банковских операций.

На следующий день заявителю поступило уведомление о блокировании его банковского счёта, а при проверке мобильного приложения акмолинец узнал, что с депозитного и карточного счёта в банке снято более 11,8 миллиона тенге, ещё 435 тысяч тенге бесследно исчезли со счёта другого банка. По показаниям потерпевшего никаких сообщений, кодов или личных сведений он мошенникам не передавал и не следовал их инструкциям.

При расследовании уголовного дела акмолинским киберполицейским удалось установить личность и местонахождение владельца одного из счетов, на который были переведены похищенные миллионы. В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий 24-летний дроппер при содействии уральских коллег задержан в областном центре ЗКО. Как выяснилось, мужчина специально приехал в Казахстан из России, чтобы обналичивать и переводить похищенные деньги другим членам преступной сети.

В настоящее время по данному факту ведётся досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК. Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания.

Самое читаемое

Наверх