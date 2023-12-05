Зачем полицейским электромобили, объяснил Ербол Карашукеев
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Глава Жамбылской области Ербол Карашукеев объяснил, почему акимат решил приобрести 25 электромобилей для департамента полиции региона за счёт бюджетных средств, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Это экологичность. Плюс на каждый автомобиль мы в год экономим 600 тысяч тенге. Только за счёт того, что масла меньше используется, за счёт бензина. Электроэнергия дешевле выходит", - пояснил аким.
Он подчеркнул, что в других государствах уже признали, что будущее за электрокарами.
"Если вы ездили в сопредельные государства – Китай, страны Европы, вы видели, что там доля электрокаров растёт", - уточнил Карашукеев.
Аким региона заверил, что при принятии решения о закупе электромобилей, специалисты учли все возможные риски. По его словам, каждый электромобиль обеспечен несколькими зарядными устройствами. Заряда хватает на восемь часов или на 400-450 километров. Тогда как в среднем экипаж полиции за смену проезжает не более 100-150 километров.
Карашукеев отметил, что без проблем в нововведении не обойтись, но все они решаемы.
"Конечно, у нас, как у первых, кто пересадил 25 сотрудников полиции на электромобили, будут проблемы. Новое всегда с какими-то проблемами сталкивается. Мы же не должны от этого отказываться. Тем более весь мир к этому идёт. Моё мнение – в ближайшие пять-семь лет, если брать коммунальные предприятия, личный автотранспорт, доля электромобилей будет расти. Конечно, есть вопросы утилизации батарей, но это решаемо", - сказал аким.
Он сообщил, что после департамента полиции на электромобили пересадят и остальные коммунальные службы области.
"Мы воспринимаем этот проект как пилотный. Потому что среди всех департаментов полиции это первый случай, когда решили купить электромобили. Будем внимательно смотреть за этим проектом. Мы обещаем вам рассказывать о всех плюсах и минусах того, что мы пересели на электромобили. Если этот проект докажет свою эффективность, я за то, чтобы продолжать эти процессы, в перспективе перевести большинство нашего коммунального автотранспорта, всех чиновников пересадить на электромобили", - резюмировал глава области.
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