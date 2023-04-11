За скандал в аэропорту астанчанку оштрафовали на крупную сумму

Фото: nn-airport.kz

Жительница Астаны оштрафована на 172 тысяч тенге за нарушение правопорядка в аэропорту столицы, передаёт BaigeNews.kz.

Она должна была вылететь на авиарейсе Астана-Алматы, сообщили в департаменте полиции на транспорте.

"В линейный отдел полиции в аэропорту города Астана обратился представитель авиакомпании Air Astana о принятии мер в отношении одной из пассажирок. По словам заявителя, женщина на стойке регистрации не смогла предъявить документ, удостоверяющий её личность, для выдачи посадочного талона. Выражалась нецензурной бранью. При проверке транспортными полицейскими установлена 35-летняя жительница столицы. Она также оказала неповиновение законному требованию стражей порядка при доставлении в комнату полиции", - сообщается в пресс-релизе.

В отношении женщины составлены административные материалы по части 1 статьи 434 (мелкое хулиганство), части 1 статьи 667 КоАП РК (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа) и переданы в суд.

Решением административного суда правонарушительница оштрафована на 50 МРП (172 500 тенге).

Всего с начала текущего года транспортными полицейскими за различные административные правонарушения к ответственности привлечены 14 855 правонарушителей. В том числе за мелкое хулиганство – 204, за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа – 17 лиц.