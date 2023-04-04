За гибель работников "Батыс су арнасы" осуждён начальник участка

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В Уральском городском суде огласили приговор начальнику участка ТОО "Батыс су арнасы" Бекболу Масалимову по делу о гибели двух работников компании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Суд признал его виновным по статье 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц"

Его приговорили к наказанию в виде ограничения свободы сроком на три года шесть месяцев с лишением права занимать должности, связанные с обеспечением правил техники безопасности сроком на три года.

Также суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших — присуждено взыскать с ТОО "Батыс су арнасы" компенсацию морального вреда в пользу потерпевших в общей сумме 17 миллионов тенге.

Сторона защиты подсудимого намерена подать апелляционную жалобу.

"Дойдём до президента. С первых дней мы просили назначить судебно-техническую экспертизу, в которой они нам отказали. По делу не проведено полное следствие, нарушены конституционные права Масалимова. Считаем, что суд не доказал вину подсудимого. Мы считаем, что произошёл несчастный случай, и откуда появилась вода, не выяснили. То, что там был взрыв, не установили", — сказала адвокат.

По заключению комиссии, в трагедии была выявлена стопроцентная вина работодателя. ЧП произошла 24 августа 2022 года на КНС-2. Двое работников ТОО "Батыс су арнасы" проводили ремонт по замене задвижки. По предварительным данным, задвижку вырвало и канализационную насосную станцию затопило сточными водами. Рабочие утонули.