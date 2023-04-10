За что европейские туристы любят Алматы, рассказал французский лыжник

Фото: gov.kz

Число туристов, посещающих Алматы, в 2022 году выросло почти втрое. Зарубежных гостей привлекает компактность и близость друг к другу туристических объектов, а также доступные по мировым меркам цены. Корреспондент BaigeNews.kz узнал у французского эксперта, что ещё нужно сделать мегаполису, чтобы привлечь больше туристов.

Тех гостей, кто уже побывал в Алматы, весьма обрадовал и приятно удивил тот факт, что прибыв в мегаполис, можно за один день и на лыжах покататься на Талгарском перевале, и по пескам Алтын-эмеля побродить, и на Зелёном базаре попробовать различные деликатесы. И действительно, уникальность Алматы в том, что расстояния между различными точками притяжения туристов небольшие по мировым меркам.

Фото gov.kz

Но есть и другая сторона. Несмотря на усилия государства по продвижению Казахстана и его регионов как туристических брендов, преодолеть стереотипы, которые есть, например, у европейцев, не так-то просто.

Французский лыжник, путешественник и режиссёр короткометражки "The Nomad Lines in Kazakhstan" Янник Безансон говорит, что когда приглашает людей из Европы, в том числе Франции, посетить Казахстан, в ответ нередко слышит опасения.

"Так получилось, что с детства всем говорят, что если название страны заканчивается на "стан", значит она опасная и плохая. С таким мировоззрением люди растут, поэтому для многих обывателей в Европе Казахстан всё ещё также "опасен", как Афганистан, например. Я своим примером показываю, что Казахстан — безопасная страна, и здесь очень цивилизованно, всё развивается, и страна открыта для европейцев", - рассказал Янник Безансон.

В далёком 2006 году по рекомендации друга Янник впервые приехал в Алматы как турист. Тогда он ходил на перевал Туюк-су. С тех пор неоднократно бывал в Казахстане, но уже чтобы покататься на лыжах, узнать местную культуру поближе и познакомить с ней своих соотечественников.

"Я вижу, что за то время, что прошло с моего первого визита, в Казахстане, в частности, в Алматы и окрестностях заметно улучшилась инфраструктура для туристов. Также здесь заботятся об экологии, чтобы туризм был экологичным. Например, на дорогу Медеу-Шымбулак пускают только электромобили или пеших туристов. Это очень важно, и говорит о том, что Казахстан идёт в ногу со временем", - пояснил Безансон.

Скрин с фильма "The Nomad Lines in Kazakhstan"

Не секрет, что туристы, занимающиеся лыжными видами спорта, более привлекательны для экономики принимающего города. По данным заместителя акима Алматы Алишера Абдыкадырова, туристы в Алматы чаще всего остаются на 3 или 5 дней, и за это время тратят около одной тысячи долларов. Французский лыжник подтвердил, что увлечение лыжными видами спорта действительно удовольствие не из дешёвых, однако, провести неделю в Казахстане, катаясь на лыжах, по его подсчётам дешевле, чем в родной Франции, даже с учётом авиабилетов.

Безансон увлекается одной из лыжных дисциплин — фрирайдом (то есть, спуском с горы на лыжах по пересечённой заснеженной местности), и считает, что горы Алматы - просто рай для фрирайдеров, и это направление может быть весьма перспективным для туристической отрасли страны наряду с альпинизмом, трейлраннингом и этно-туризмом.

"Я знаю местных гидов, стараюсь помочь местным. Я стараюсь работать с местными, осведомлять местных любителей экстрима как профессиональный фрирайдер. Конечно, для фрирайда нужна определенная подготовка, нужно в целом оттачивать технику фрирайда и понимать, что такое горы, уметь правильно отвечать на вопрос — когда можно, когда нельзя кататься, понимать, что такое снег, какие опасности с ним связаны. Лыжный спорт может быть опасным, есть риск не только лавины, но и камнепадов. Забираясь на вершину, я всегда оцениваю, стоит ли спускаться на лыжах вниз. Нужно уметь взвешивать риски перед собой, это несложно, этому можно научиться", - признался путешественник.

Скрин с фильма "The Nomad Lines in Kazakhstan"

Он отмечает, что в Алматы можно успешно совмещать знакомство с местной культурой и занятия различными видами спорта. И добавляет, что туристы из Европы с большим удовольствием приезжая в Казахстан, нередко отправляются и в соседние страны Центральной Азии, что означает, что туристический потенциал нашего региона ещё предстоит раскрыть для мира.