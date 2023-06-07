Ядовитые выбросы "АрселорМиттал Темиртау" в разы превысили допустимые

АрселорМиттал Темиртау" в 2,5 раза превысило предельно допустимую концентрацию диоксида азота в атмосфере. Об этом сообщили в департаменте экологии по Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz Предприятие "

"7 июня в 8:20 совместно с отделом экологии по Карагандинской области проведены лабораторные измерения для определения состава атмосферного воздуха на расстоянии от АО "Санитарно-защитная зона "АрселорМиттал Темиртау" (участок Карагандинского шоссе). Лабораторные измерения показали, что двуокись азота в 2,5 раза превышает допустимую концентрацию", - говорится в сообщении.



Экологи отметили, что по остальным загрязняющим веществам превышений установлено не было.

Ранее сообщалось, что на "АрселорМиттал Темиртау" в 2022 году выявили около двух тысяч нарушений.