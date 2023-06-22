Вывозили за город и избивали: группу юных вымогателей задержали в Костанае

Фото: polisia.kz

В Костанае задержали группу вымогателей, терроризировавших 21-летнего парня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Группа состояла из трёх молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет.

"Используя малозначительный повод в отношении 21-летнего местного жителя, они требовали у него шесть миллионов тенге. Вымогатели удерживали потерпевшего на съёмной квартире, вывозили его за пределы города, где избивали", – рассказал начальник УБОП ДП Костанайской области Серик Байгонов.

Жертва отдала бандитам миллион тенге, этого им оказалось не достаточно, и они продолжили требовать деньги.

Потерпевший обратился с заявлением в полицию. Сотрудниками УБОП ДП региона задержаны подозреваемые.

По факту проводится досудебное расследование по двум статьям 194 часть 3 - “Вымогательство в крупном размере” и 126 часть 2 - “Незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору” УК РК.

Двое участников группы уже в изоляторе, третий находится под домашним арестом.