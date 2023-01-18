Вымогатели требовали у бизнесмена дорогой автомобиль в Алматинской области

Фото: polisia.kz

Группу вымогателей задержали в Алматинской области. Парни требовали у бизнесмена деньги и дорогой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"9 сентября в УБОП ДП Алматинской области поступила оперативная информация в отношении неизвестных лиц, которые путём угрозы применения насилия требовали у предпринимателя из Талгара деньги и дорогое транспортное средство. Уголовное дело по заявлению предпринимателя зарегистрировано в ЕРДР УП Талгарского района по пункту 2 части 2 статьи 194 УК РК - “Вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору”, - сообщили в полиции.

Сотрудниками УБОП с участием бойцов спецподразделения при получении денег задержаны пятеро жителей Алматы и Алматинской области в возрасте от 20 до 23 лет. Все они водворены в ИВС.

Проверяется причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.

Ход расследования по уголовному делу взят под контроль руководством областного департамента полиции.