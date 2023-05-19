Вымогателей денег у предпринимателя задержали в области Жетысу

Фото: polisia.kz

Полицейские при содействии сотрудников ДКНБ задержали двух мужчин, подозреваемых в вымогательстве денег у предпринимателя в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

У задержанных изъяли 500 000 тенге, отнятые у потерпевшего путём угроз.

"Задержание произведено в одном из придорожных кафе на трассе "Алматы-Оскемен". Один из подозреваемых является ранее судимым 53-летним жителем Алматы, другой - 35-летний житель Алакольского района. Оба помещены под стражу в изолятор временного содержания" - сообщили в Управлении по борьбе с организованной преступностью ДП области Жетысу.

Досудебное расследование проводится согласно части 2 статьи 194 УК РК - "Вымогательство".



