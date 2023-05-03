Всемирный банк: ИИ изменит около четверти рабочих мест за пять лет

Фото: BaigeNews.kz

В течение следующих пяти лет искусственный интеллект изменит почти четверть рабочих мест в мире. Такое мнение выразили эксперты Всемирного банка в специальном докладе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на habr.com.

Указывается, что на них также повлияют внедрение цифровых технологий, переход на экологически чистую энергию и перераспределение цепочек поставок.

Эксперты ВБ предположили, что сначала внедрение ИИ в работу людей вызовет сбой на рынке труда. Однако в следующие пять лет влияние большинства новых технологий на рынок труда будет положительным.

По мнению аналитиков, необходимость в специалистах в сферах кибербезопасности, больших данных и технологий устойчивого управления будут основными факторами роста занятости в мире.

В докладе говорится, что появление подобных ChatGPT технологий позволит автоматизировать или заменить должности, связанные с общением и координацией процессов.

В ходе опроса около 75% из 800 компаний сообщили, что собираются внедрить ИИ в свою работу в следующие пять лет. По их оценкам, это приведёт к сокращению до 26 миллионов рабочих мест. Увольнения затронут сотрудников на административных и учётных должностях, в том числе кассиров и бухгалтеров.

В ВБ отмечают, что большую угрозу для занятости сейчас представляют макроэкономические факторы: замедление экономического роста, нехватка предложения и инфляция. Аналитики считают, что новые рабочие места получится создать благодаря инвестициям на переход на экологически чистые технологии, а также широкой переориентации глобальных цепочек поставок.