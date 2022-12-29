Возраст молодежи, безопасность и порядок - парламент Принял 79 законов в 2022 году

Фото: БОРТ №1

В 2022 году Парламент рассмотрел 150 законопроектов и принял 79 законов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1". Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Сената РК.

"Эти документы направлены на реализацию Конституционной реформы. Также они предназначены для социальной защиты граждан и развития бизнеса. Предусмотрено обеспечение безопасности и правопорядка. В частности, увеличен период выплат по уходу за ребенком с 1 года до 1,5 лет. Эта мера повысит социальную защищенность как детей, так и лиц, осуществляющих уход за ними. Повышен возраст молодежи с 29 до 35 лет, что позволит получать меры государственной поддержки большему количеству граждан. Введены законодательные механизмы защиты детей от кибербуллинга", - сообщил президент.

Он отметил, что усовершенствовано законодательство в сфере противодействия финансовым пирамидам, а также регулирования рынка ценных бумаг, банковского и микрофинансового сектора. В законодательство были внесены важные поправки по вопросам стимулирования инноваций, цифровизации, информационной безопасности. В целях создания более благоприятного бизнес-климата введены такие инструменты, как улучшенный модельный контракт и соглашение на геологическое изучение недр. Введен единый платеж для представителей микро- и малого бизнеса, который осуществляется за счет фонда оплаты труда.

"Принят ряд законов в области безопасности и правопорядка. Среди них, следует отметить – закон о биологической безопасности. Также принят закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Сотрудники правоохранительных органов, специальных государственных органов и военнослужащие будут максимально защищены, в том числе была усилена их ответственность", - сказал Токаев.

Он также сообщил, что сформирована законодательная основа для возврата стрессовых активов в экономический оборот. Внесен ряд законодательных поправок, направленных на регулирование и развитие рынка страхования и ценных бумаг, банковской деятельности.