Воспитателям повысили зарплату в Казахстане

В Казахстане воспитателям в детских садах повысили заработную плату на 30% с 1 сентября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

По информации ведомства, с января 2020 года по январь 2023 года заработная плата воспитателей ежегодно повышалась на 25%. С 1 сентября 2023 года повысилась еще на 30%. Теперь зарплата более 97 тысяч педагогов увеличилась в 2,5 раза.

"В целях усиления кадрового потенциала системы дошкольного образования 20 390 педагогов пройдут обучение и повысят свою профессиональную квалификацию. В 79 дошкольных организациях функционируют "Центры компетенций", где воспитатели могут обмениваться опытом и распространять лучшие практики", - рассказали в министерстве.

Отмечается, что правительством принимаются меры по открытию новых мест в детских садах. С начала года открыты 307 дошкольных организации на 29 620 мест. Всего до конца года планируется открытие 81 тысячи новых мест в детских садах, а до 2025 года - 223 тысяч новых мест.

В настоящий момент министерство создаёт Единую базу учёта очередности для дошкольных организаций. Это обеспечит прозрачность услуг, единые реестры данных и снижение коррупционных рисков.