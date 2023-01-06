Восемь детей спасли сотрудники МЧС в Восточном Казахстане

Вызов поступил из села Топиха Глубоковского района, где в одном из спортивных детских клубов остались два тренера и восемь детей.

На помощь прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО на высокопроходимой технике "ШЕРП". Они смогли преодолеть снежные заносы.

Тренеров и детей спасатели благополучно эвакуировали до города. В медицинской помощи спортсмены не нуждались.