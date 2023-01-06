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Восемь детей спасли сотрудники МЧС в Восточном Казахстане Сегодня, 22:40
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Сегодня, 22:40
136

Восемь детей спасли сотрудники МЧС в Восточном Казахстане

Спасатели в ВКО пришли на помощь тренерам и детям. Спортсмены в непогоду не смогли выехать из села в Усть-Каменогорск, у них заканчивались продукты, передаёт BaigeNews.kz.

Вызов поступил из села Топиха Глубоковского района, где в одном из спортивных детских клубов остались два тренера и восемь детей.

На помощь прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО на высокопроходимой технике "ШЕРП". Они смогли преодолеть снежные заносы.

Тренеров и детей спасатели благополучно эвакуировали до города. В медицинской помощи спортсмены не нуждались.

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#непогода #спасение #ВКО
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:40
136
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