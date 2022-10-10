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Вчера, 22:30
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Вопрос о строительстве ТЭЦ в Кокшетау рассматривают в Минэнерго
Министерство энергетики в соответствии с поручением президента прорабатывает вопрос строительства Кокшетауской ТЭЦ, передаёт BaigeNews.kz.
Возвести объект планируют путём проведения тендера.
"Согласно разработанному технико-экономическому обоснованию предусматриваются следующие технические показатели электростанции: электрическая мощность — 240 МВт, тепловая мощность — 520 Гкал/час. Общая стоимость строительства — свыше 239 миллиардов тенге", — сообщили в Минэнерго.
Ведомство разрабатывает тендерную документацию по проекту. Проведение тендера запланировано на январь 2023 года.
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