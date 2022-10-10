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pixabay.com Вчера, 22:30
564
Фото: pixabay.com

Вопрос о строительстве ТЭЦ в Кокшетау рассматривают в Минэнерго

Министерство энергетики в соответствии с поручением президента прорабатывает вопрос строительства Кокшетауской ТЭЦ, передаёт BaigeNews.kz.

Возвести объект планируют путём проведения тендера.

"Согласно разработанному технико-экономическому обоснованию предусматриваются следующие технические показатели электростанции: электрическая мощность — 240 МВт, тепловая мощность — 520 Гкал/час. Общая стоимость строительства — свыше 239 миллиардов тенге", — сообщили в Минэнерго. 

Ведомство разрабатывает тендерную документацию по проекту. Проведение тендера запланировано на январь 2023 года.

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#ТЭЦ #Кокшетау #минэнерго
Журналист
Вчера, 22:30
564
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