Волонтёры нашли два сибиреязвенных захоронения в частном секторе Жетысу

Волонтёры Агентства по противодействию коррупции РК провели выездной мониторинг в Текели области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Фонд-бюро расследования коррупции.

Сообщается, что волонтёры Антикора, сотрудники отдела архитектуры, отдела земельных отношений, ветеринарной инспекции, ветеринарной станции Текели и управления ветеринарии области Жетысу провели выездной мониторинг с целью оценки состояния местных захоронений сибирской язвы.

Они осмотрели три места захоронения, которые находятся на частной территории, и выявили, что эти объекты не соответствуют установленным санитарным нормам. Там не было бетонирования, ограждений и предупреждающих табличек.

Отмечается, что два из трёх захоронений находятся на территории частных домов.

"Согласно санитарным нормам, в радиусе не менее километра от места захоронений сибирской язвы должны отсутствовать жилые и другие строения. Фактически же все три объекта в городе Текели находятся в густонаселённых пунктах", - отмечается в сообщении.

По результатам мониторинга сотрудники Антикоррупционной службы разработали рекомендации для государственных органов Текели. В них подчеркивается необходимость немедленных действий по приведению захоронений сибирской язвы в соответствие с требованиями санитарных норм.