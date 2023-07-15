- Нуждающейся семье из Мангистау подарили квартиру 07:55 146
- Воевавшего в ЛНР ополченца депортировали из России в Казахстан 07:17 307
- Ребенок заболел корью в ВКО 06:45 288
- Козы отравляют жизнь сельчанам под Алматы 05:29 348
- В Шымкенте обнаружили около 400 самовольно захваченных участков земли 04:00 447
- Определились все финалисты Уимблдона-2023 после вылета Рыбакиной 03:13 380
- В Китае казнили воспитательницу детского сада 02:44 588
- Улицы Костаная затопило после долгожданного дождя 01:02 440
- Убийство девочки в Туркестанской области: родные погибшей рассказали новые подробности 00:39 1355
- На нашествие каракуртов пожаловались сельчане в ЗКО 14.07.2023 503
- Более 20 дней находится в коме укушенный змеёй ребенок из Балхаша 14.07.2023 533
- Четыре года проведёт за решёткой истязавшая детей педагог в Атырау 14.07.2023 584
- Извинений не будет: решение по иску музыканта Рузахунова к МВД оставлено без изменения 14.07.2023 511
- Лесники спасли оленёнка из пожара на горе Кокшетау 14.07.2023 468
- В Алматы нашли способ оперативно информировать горожан о дорожных работах 14.07.2023 529
- Два человека погибли в ДТП с участием автобуса в Кызылординской области 14.07.2023 564
- Убийство девочки в Туркестанской области: в отношении сотрудников службы пробации начали расследование 14.07.2023 782
- Курс доллара ещё вырос в Казахстане 14.07.2023 497
- Сельскохозяйственные ярмарки пройдут на выходных в Алматы 14.07.2023 560
- Яркий символ "Нового Казахстана" - политолог о возврате украденных госактивов 14.07.2023 559
- Пожар начался из-за грозы в Бурабае 14.07.2023 512
- В Кызылорде могут закрыть завод, который обеспечивает работой 600 человек 14.07.2023 1146
- Движение открыли по эстакаде на выезде из ЖК “Асыл Арман” в Алматы 14.07.2023 558
- Можно ли вернуть деньги, вложенные в финансовую пирамиду 14.07.2023 557
- 19-летний астанчанин сбывал наркотики через интернет-магазин 14.07.2023 583
- Плесень на стенах, течет крыша: как многодетные семьи в Павлодаре живут в домах от акимата 14.07.2023 607
- Предписание Аблязову покинуть Францию прокомментировали в Генпрокуратуре РК 14.07.2023 590
- Новая авария на жезказганской ТЭЦ - начато расследование 14.07.2023 472
- Казахстанцы, которые нас удивляют: Дирижёр Алан Бурибаев 14.07.2023 840
- Казахстан завоевал "бронзу" этапа Кубка мира по стендовой стрельбе 14.07.2023 490
- Мужчина бесплатно приоделся одном из ТРЦ Астаны 14.07.2023 722
- В Астане увеличат количество медорганизаций и транспорта для людей с особыми потребностями 14.07.2023 495
- Менталитет одинаковый - эксперт об отношениях Казахстана и Монголии 14.07.2023 521
- Избран новый банковский омбудсмен в Казахстане 14.07.2023 553
- В Казахстане поставлен новый температурный рекорд 14.07.2023 592
- Составлен список востребованных профессий на рынке труда Казахстана 14.07.2023 512
- Несколько информационных систем будут недоступны в Казахстане 16 июля 14.07.2023 527
- Назначен новый вице-министр сельского хозяйства 14.07.2023 595
- Марат Кульдиков освобожден от должности вице-министра по ЧС страны 14.07.2023 496
- В России запретили смену пола 14.07.2023 523
- Шавкат Мирзиёев в третий раз стал президентом Узбекистана 14.07.2023 599
- Все поставленные задачи министерством выполнены - в МЧС прошло заседание коллегии 14.07.2023 457
- Ракета‑носитель Epsilon S взорвалась в Японии 14.07.2023 582
- То лука нет, то кормов - эксперт о проблемах продбезопасности Казахстана 14.07.2023 548
- ООН - безальтернативная международная организация для Казахстана - Токаев 14.07.2023 535
- Жара отступит в ближайшие дни в Казахстане 14.07.2023 917
- "В аэропорту Астаны может возникнуть скопление пассажиров": Air Astana сообщает о ремонте взлетно-посадочной полосы 14.07.2023 594
- Человеческий череп под кустом обнаружили в Усть-Каменогорске 14.07.2023 551
- Подростки смогут ездить в поездах без доверенности родителей 14.07.2023 707
- МИД КР взял на контроль дело об избиении кыргызстанца в ТРЦ в Астане 14.07.2023 572
- Пожар тушат в Коргалжынском заповеднике 14.07.2023 581
- Полиция ищет обманувшую шымкентцев на 60 миллионов тенге женщину 14.07.2023 766
- На ремонт Риддерской ТЭЦ выделили 8,3 млрд тенге 14.07.2023 482
- Новый собственник "РИДДЕР ТЭЦ" обещает закрыть все долги предприятия за свой счёт 14.07.2023 689
- Токаев поручил тщательно разобраться в деле об убийстве 5-летней девочки 14.07.2023 1245
- Пропавшего без вести 27-летнего уроженца РФ разыскивает столичная полиция 14.07.2023 675
- Учёные определили максимальную температуру, при которой выживет человек 14.07.2023 545
- По росту цен на лекарства Казахстан лидирует в ЕАЭС 14.07.2023 597
- Доля "автохлама" на дорогах Казахстана растёт 14.07.2023 811
- Токаев поздравил Макрона с Днём взятия Бастилии 14.07.2023 655
- Казахстанский теннисист вышел в полуфинал турнира в Австрии 14.07.2023 722
- Постановка на воинский учёт станет автоматической в Казахстане 14.07.2023 672
- Тело убитой девочки нашли в доме жителя Туркестанской области 14.07.2023 1778
- МВД провело три спецоперации по задержанию известной криминальной группировки 14.07.2023 862
- Казахстанец завоевал гран-при детского конкурса "Славянского базара" в Беларуси 14.07.2023 7318
- Певица МакSим призналась, что лечится от алкогольной зависимости 14.07.2023 656
- Рабочие погибли в канализационном колодце в Атырауской области 14.07.2023 834
- В WhatsApp добавили новую функцию 14.07.2023 719
- Приговор по делу о тройном убийстве в Атырау оставили без изменений 14.07.2023 701
- В Костанае будут судить главврача центра психического здоровья 14.07.2023 1870
- Океаны Земли изменили цвет 14.07.2023 6191
- Памятник Абаю изрисовали в Усть-Каменогорске 14.07.2023 1009
- На экс-сотрудников "Риддер ТЭЦ" завели уголовное дело 13.07.2023 652
- В Алматы вновь изменится схема проезда по проспекту аль-Фараби 13.07.2023 797
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 4758
- Осуждённому за разжигание розни Ермеку Нарымбаеву смягчили приговор 13.07.2023 3611
- Пожар на горе Кокше тушат в Боровом 13.07.2023 746
- Штраф отцу Бауыржана Байбека прокомментировали в ГАСК 13.07.2023 805
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 858
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 660
- LOADING...
Воевавшего в ЛНР ополченца депортировали из России в Казахстан
Гражданин Казахстана Григорий А. (имя изменено — прим.), воевавший в 2014 году в ополчении на территории ЛНР, депортирован из Перми на родину. 57-летний мужчина больше 25 лет проживал в Перми и неоднократно безуспешно пытался получить российское гражданство. Для этого он обращался в посольства Казахстана в РФ, но каждый раз сталкивался с трудностями. Григорий пояснил, что сейчас ищет способы вернуться в Пермь, где у него осталась гражданская жена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на URA.RU.
"В начале 2000-х годов я обратился в посольство Москвы, чтобы получить российское гражданство, но мне отказали, поскольку у меня на тот момент был советский паспорт. Пришлось ехать в Казахстан, менять его. Это было в 2013 году, но, гражданство РФ я так и не успел получить. В итоге по решению суда в Перми оказался в спецприемнике для мигрантов, а с апреля нахожусь на родине", — пояснил Григорий.
Григорий решил сменить место жительства еще в 1997 году, переехав в Пермь к друзьям, с которыми проходил срочную службу. Здесь он познакомился со своей гражданской женой, Аллой Дмитриевой. До убытия в ЛНР Григорий вел совместный бизнес с товарищами по службе. С ними же впоследствии основал фонд "Добровольцы Донбасса".
"Меня в Костанае пока приютили друзья. Но я намерен вернуться [в Пермь]. Жена переживает, говорит: "Хоть пешком переходи границу". Но я, конечно, буду искать законные способы получения российского гражданства", — подытожил Григорий.
-
Trend news
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 4755
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 858
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 1118
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 1213
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 1123
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 27073
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 3390
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 1450
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 6591
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 2718
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 1814
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 2125
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 2267
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 1675
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 1761
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 2439
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 5563
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 1967
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 1524
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 4815
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 4460
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 2948
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 3110
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 1837
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 3563
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 3024
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 1972
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 2000
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 2082
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 13463
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 2499
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 1880
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 2981
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 3813
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 2741
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 3059
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 2600
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 2995
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 3526
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 3146
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 2889
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 2345
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 3310
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 2019
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 4384
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 3214
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 179898
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 2347
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 4936
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 5522
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 5016
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 3975
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 3226
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 7994
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 2860
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 22207
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 3911
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 16875
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 5655
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 11730
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 3569
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 5448
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 3817
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 3735
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 4076
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 4166
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 4873
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 3291
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 4328
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 28482
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 2885
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 3467
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 3407
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 3597
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 3229
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 4106
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 3224
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 4272
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 12319
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 31003
-
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 660
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 841
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 1128
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 872
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 1328
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 1642
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 1665
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 1752
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 1747
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 1750
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 1989
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 1974
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 1540
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 2042
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 1798
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 1704
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 1983
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 2166
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 1964
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 1718
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 1854
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 1717
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 2363
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 1857
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 2019
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 2863
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 2160
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 1956
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 2131
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 1902
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 1857
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 1791
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 2061
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 2595
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 2180
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 2046
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 4001
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 2303
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 3119
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 3936
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 2513
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 2520
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 39020
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 2292
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 3459
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 2790
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 2602
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 3415
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 2823
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 2925
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 3292
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 3315
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 3665
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 4335
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 4906
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 4104
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 3538
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 3591
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 3373
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 4398
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 5418
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 4619
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 3914
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 3371
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 4219
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 3213
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 3654
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 3560
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 3976
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 4166
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 3720
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 4192
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 4404
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 6196
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 4654
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 6513
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 4882
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 4612
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 4223
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 5078