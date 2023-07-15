Воевавшего в ЛНР ополченца депортировали из России в Казахстан

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Гражданин Казахстана Григорий А. (имя изменено — прим.), воевавший в 2014 году в ополчении на территории ЛНР, депортирован из Перми на родину. 57-летний мужчина больше 25 лет проживал в Перми и неоднократно безуспешно пытался получить российское гражданство. Для этого он обращался в посольства Казахстана в РФ, но каждый раз сталкивался с трудностями. Григорий пояснил, что сейчас ищет способы вернуться в Пермь, где у него осталась гражданская жена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на URA.RU.

"В начале 2000-х годов я обратился в посольство Москвы, чтобы получить российское гражданство, но мне отказали, поскольку у меня на тот момент был советский паспорт. Пришлось ехать в Казахстан, менять его. Это было в 2013 году, но, гражданство РФ я так и не успел получить. В итоге по решению суда в Перми оказался в спецприемнике для мигрантов, а с апреля нахожусь на родине", — пояснил Григорий.

Григорий решил сменить место жительства еще в 1997 году, переехав в Пермь к друзьям, с которыми проходил срочную службу. Здесь он познакомился со своей гражданской женой, Аллой Дмитриевой. До убытия в ЛНР Григорий вел совместный бизнес с товарищами по службе. С ними же впоследствии основал фонд "Добровольцы Донбасса".