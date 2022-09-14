Военнослужащие оказали помощь пострадавшим от пожара костанайцам

Фото: МО РК

Военнослужащие Вооруженных сил поддержали народную инициативу по сбору средств для жителей Аулиекольского района, лишившихся в из-за лесного пожара крова и имущества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК

В единый общественный фонд помощи пострадавшим при пожаре в Костанайской области "Қайырымдылық КZ" они перечислили 6 млн 200 тыс. тенге.

Кроме того, военнослужащие региональных командований "Юг" и "Восток" отправили пострадавшим три КамАЗа со строительными материалами, продуктами питания и теплыми вещами. Общий вес гуманитарной помощи составил 23 тонны.

Отметим также, что в тушении пожара в Костанайскойобласти участвовали около 180 военнослужащих из числа офицеров и военнослужащих по контракту.

"Они оказали существенную помощь в предотвращении дальнейшего распространения огненной стихии в населенных пунктах Бағаналы, Озерное и НовонежинкаАулиекольского района. В ходе проведения противопожарных мероприятий была задействована инженерная техника и транспортно-боевые вертолеты, на которых осуществлялась разведка района и сброс воды на очаги возгорания", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В трудные минуты армия всегда приходит на помощь народу. Так было и в период пандемии COVID-19, и во время наводнения в Мактааральском районе Туркестанской области, когда военные строили временные дамбы и заградительные сооружения, помогали эвакуировать жителей терпящего бедствие района.