Водитель тягача на весь день парализовал движение транспорта в Семее

В Семее водитель JAC K7 попал в дорожно-транспортное происшествие, из-за чего движение транспорта было парализовано по всему городу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации Департамента полиции Абайской области, 33-летний водитель JAC K7 (Тягач) пытался перестроиться и столкнулся с Toyota Camry, который двигался в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия временно прекратилось движение транспорта на Подвесном мосту.

Отмечается, что пострадавших в ДТП нет, а в отношении водителя JAC K7 (Тягач) составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК.