Водитель тягача на весь день парализовал движение транспорта в Семее
Сегодня, 16:43
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Сегодня, 16:43Сегодня, 16:43
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В Семее водитель JAC K7 попал в дорожно-транспортное происшествие, из-за чего движение транспорта было парализовано по всему городу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По информации Департамента полиции Абайской области, 33-летний водитель JAC K7 (Тягач) пытался перестроиться и столкнулся с Toyota Camry, который двигался в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия временно прекратилось движение транспорта на Подвесном мосту.
Отмечается, что пострадавших в ДТП нет, а в отношении водителя JAC K7 (Тягач) составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК.
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