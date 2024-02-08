Во время операции скончался известный казахстанский бизнесмен Игорь Мажинов
Сегодня, 17:23
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Сегодня, 17:23Сегодня, 17:23
320Фото: facebook.com/afckairat
Скончался известный бизнесмен и спортивный функционер Игорь Мажинов. До своего 52-летия он не дожил несколько дней, передаёт BaigeNews.kz.
В мини-футбольном клубе "Кайрат" сообщили, что смерть наступила во время операции на сердце.
Игорь Мажинов родился 24 февраля 1972 года. Окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище и Казахстанский экономический университет имени Рыскулова. Кандидат экономических наук.
Занимал руководящие должности в ОАО "Vertex", АО "Альянс Банк", АО "Гостиница Достык", ТОО "Корпорация ХОЗУ". Был председателем правления АО "Bank RBK". Директор попечительского совета мини-футбольного клуба "Кайрат", один из организаторов футбольного клуба "Мегаспорт" (ФК "Астана").
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