Во время операции скончался известный казахстанский бизнесмен Игорь Мажинов

Скончался известный бизнесмен и спортивный функционер Игорь Мажинов. До своего 52-летия он не дожил несколько дней, передаёт BaigeNews.kz.

В мини-футбольном клубе "Кайрат" сообщили, что смерть наступила во время операции на сердце.

Игорь Мажинов родился 24 февраля 1972 года. Окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище и Казахстанский экономический университет имени Рыскулова. Кандидат экономических наук.

Занимал руководящие должности в ОАО "Vertex", АО "Альянс Банк", АО "Гостиница Достык", ТОО "Корпорация ХОЗУ". Был председателем правления АО "Bank RBK". Директор попечительского совета мини-футбольного клуба "Кайрат", один из организаторов футбольного клуба "Мегаспорт" (ФК "Астана").