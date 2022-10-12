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Внеплановые проверки начаты по факту загрязнения воды в Каспийском море Вчера, 16:39
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Внеплановые проверки начаты по факту загрязнения воды в Каспийском море

Минэкологии инициирует внеплановые проверки предприятий в Мангистауской области после появления в соцсетях видео о загрязнении воды в Каспийском море, передаёт BaigeNews.kz

11 октября в Сети распространяли ролик о том, что в проточном канале ТЭЦ №1 подведомственной ТОО "МАЭК-Казатомпром" в Приморском, вода стала бурой.

 
 
 
 
 
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Публикация от Подслушано Актау (@podslushano_aktau)

В этот же канал производят сброс ТОО "Опреснительный завод Каспий" и спортивный комплекс "Орбита".

Специалисты департамента экологии по Мангистауской области выехали на место происшествия, провели осмотр зоны загрязнения вдоль канала и отобрали пробы воды из нескольких источников: подводящего трубопровода ТЭЦ-1 в Каспийское море, слива в канал ТОО "МАЭК-Казатомпром" и сливного трубопровода ТОО "Опреснительный завод Каспий".

"Результаты анализов показали превышение содержания железа, фосфата и меди на источнике сливного трубопровода ТОО "Опреснительный завод Каспий" и выводного трубопровода ТЭЦ № 1 в Каспийское море. По выявленным фактам в установленном законодательством порядке ведётся работа по открытию внеплановых проверок", - сообщили в Минэкологии.

В ведомстве уточнили, что цвет моря у отеля ”Достар" приобрел бурый оттенок из-за присутствия в воде водорослей.

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#Минэкологии #Каспий
Журналист
Вчера, 16:39
350
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