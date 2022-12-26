Владельцам электромобилей в Казахстане предоставят бесплатные парковки

Фото: Instagram_astanapark.kz

В Казахстане для владельцев электромобилей выделят бесплатные места на платных парковках, передаёт BaigeNews.kz.

Такие меры предусмотрены в Дорожной карте по стимулированию перехода на электромобили, сообщил в ответе на депутатский запрос вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серикалий Мукатаев.

В Дорожной карте по стимулированию перехода на электромобили в Алматы и Астане предусмотрены следующие мероприятия:

- поэтапное ограничение приобретения автотранспорта на дизтопливе по мере обеспечения необходимой инфраструктурой для бесперебойной работы городского общественного транспорта, работающего на газе и с электродвигателями;

- стимулирующие мероприятия и развитие инфраструктуры для электромобилей;

- разработка специального знака "Стоянка электромобилей" и выделение бесплатных парковочных мест на платных парковках тротуарного типа для электромобилей.