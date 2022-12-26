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Владельцам электромобилей в Казахстане предоставят бесплатные парковки
В Казахстане для владельцев электромобилей выделят бесплатные места на платных парковках, передаёт BaigeNews.kz.
Такие меры предусмотрены в Дорожной карте по стимулированию перехода на электромобили, сообщил в ответе на депутатский запрос вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серикалий Мукатаев.
В Дорожной карте по стимулированию перехода на электромобили в Алматы и Астане предусмотрены следующие мероприятия:
- поэтапное ограничение приобретения автотранспорта на дизтопливе по мере обеспечения необходимой инфраструктурой для бесперебойной работы городского общественного транспорта, работающего на газе и с электродвигателями;
- стимулирующие мероприятия и развитие инфраструктуры для электромобилей;
- разработка специального знака "Стоянка электромобилей" и выделение бесплатных парковочных мест на платных парковках тротуарного типа для электромобилей.
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