Вертолёты Минобороны почти 300 раз вылетали на эвакуацию людей во время паводков

Личный состав вооруженных сил РК активно участвует в противопаводковых мероприятиях. Подробнее о проведённой работе рассказал официальный представитель Министерства обороны РК Руслан Жангулин, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметили в Минобороны, 6 апреля во время проведения мероприятий всего было задействовано 884 военнослужащих, 46 единиц военной техники, четыре вертолета, один самолёт. Авиацией перевезено 74 человека.

"Совершено семь вертолетовылетов и два самолетавылета. Проведена заготовка и укладка 25 тысяч мешков с песком. Вертолетами Ми-8 эвакуировано пять человек. Самолетом С-295 перевезено 33 человека, 6 лодок и техническое имущество из Алматы в Атырау", - проинформировал Жангулин на брифинге республиканского информационного штаба.

Личный состав воинских частей участвует в заготовке мешков с песком, укреплении периметра посёлков, подрыве льда на реках.

За весь период паводков — с 27 марта по 6 апреля — задействовано 2 128 сотрудников Вооруженных сил РК, 105 единиц техники, 15 вертолётов и 4 самолёта.

"Личным составом Вооруженных сил РК эвакуировано 2 127 человек, из них 625 детей. Совершено 296 вылетов вертолётов и семь вылетов самолётов. Перевезено 79 396 килограмм гуманитарного груза. Осуществлена эвакуация людей из зон затопления в Костанайской, Абайской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях", — сообщил официальный представитель Минобороны РК.

Для того, чтобы не допустить мародерства и защитить имущество людей, покинувших свои дома из-за подтопления, в населённых пунктах Кирпичный, Акжар, Акшат Актюбинской области с 30 марта по 3 апреля организовано патрулирование курсантов ВИ СВО .

На данный момент в район Ойл Актюбинской области прибыли военные инженеры, которые эвакуировали 150 человек, более трёх тонн гуманитарного груза.