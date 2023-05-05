Вандалы разгромили могилы на кладбище в Шымкенте

Фото: otyrar.kz

Жители микрорайона "Онтустик" чьи родные захоронены на местном кладбище обратились за помощью к городским властям. Как говорят горожане, на территории захоронения участились случаи вандализма. В поисках металла вандалы не гнушаются ни чем и разрушают могилы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Татьяна Жукова проживает в Российской Федерации, но здесь в Шымкенте у неё захоронены родители. Проведать могилы своих родных она приезжает регулярно, но в последний раз посещение кладбища у неё оставило тяжёлое впечатление

"На пасху я приехала сюда почтить память своих родных, мы привели в порядок могилу. Покрасили, всё на месте стояло всё привели в порядок и со спокойной душой поехали домой, чтобы на Радоницу приехать и порадоваться. И какое было разочарование и боль, когда я пришла и увидела выдернутые калитки огляделась, не только у меня у всех вокруг выдернуты, валяются памятники. Надругательство над предками моими меня очень затронуло. Я очень расстроилась, я даже праздновать не стала. Просто поклонилась и ушла", — рассказывает Татьяна Жукова.

Как говорят жители, микрорайона "Онтустик", таких поруганных могил в последнее время становится всё больше. Уследить за вандалами тяжело. Охраны здесь нет. В меру небогатых возможностей, за порядком на кладбище на общественных началах следит местный житель. Как правило, утверждает местный смотритель, мародёры приходят на кладбище в ночное время.

"Пастухи говорят: я вот тут пас утром было, а вечером глянул уже выкорчевано. И говорят по всей вероятности, и по всей видимости говорят может это не дети а подростки. Один раз я видел, у нас вон там траншея есть, они туда относят, а когда увозят, когда уносят не знаю", — говорит смотритель кладбища Александр Воропаев.

Эта проблема сегодня волнует всех местных жителей. Почти у каждого жителя микрорайона Онтустик здесь похоронены родственники. И в очередной раз, посещая могилы близких, они с беспокойством ожидают, что увидят в этот визит. Впрочем, справедливости ради, горожане отмечают, что сейчас внимания со стороны властей уделяется сегодня больше, чем несколько лет назад.

"Раньше было хуже, когда не было ограды. Скотина заходила, что посадишь выедала. Сейчас, когда оградили скотина не ходит по кладбищу. Но вот некоторые люди себя недобросовестно ведут. Конечно, не полностью оградки таскают, а калиточку вот так вытащат по мере сил, но и это неприятно. Поэтому мы вот просим, не знаю в чьих это силах сделать акимата или кого ещё, просим на благоустройство выделять деньги. Может деньги и выделяются, тогда нужно проконтролировать куда они уходят, чтобы благоустроить как можно лучше, и воду сюда провести. Сделать всё, что возможно, для блага посетителей кладбища", — обращается жительница микрорайона "Оңтүстік" Марина Прокопенко.

Как объяснили специалисты Енбекшинского акимата, все вопросы с благоустройством кладбищ решаются комплексно и на эти цели ежегодно выделяются средства.

Сегодня на территории города расположено 28 кладбищ. Из них 3 христианских, и 25 мусульманских захоронений. Из 28 кладбищ сегодня имеются все необходимые документы у четырёх, у остальных бумаги в процессе оформления.

В марте этого года прошёл конкурс государственных закупок и было утверждено предприятие, которое займётся благоустройством кладбищ. В его компетенцию входит уборка территории и другие необходимые работы.

"Что касается христианского кладбища в районе Забадама. Мы сейчас рассматриваем вопрос установки временного резервуара для воды и вопрос постоянного водоснабжения. Мы планируем все эти вопросы обсудить с местным населением и депутатами, провести экспертизу необходимых работ. Когда определимся, что нужно делать внесём предложение о финансировании принятого решения для выделения средств из бюджета", — рассказал заместитель акима Енбекшинского района г. Шымкента Досалы Амангельдиев.

Как обещают специалисты, Енбекшинского акимата уже в ближайшее время они организуют встречу непосредственно с жителями микрорайона "Онтустик" и выслушают предложения от самих горожан.