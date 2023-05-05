- Вандалы разгромили могилы на кладбище в Шымкенте 23:15 152
- Нечистоты из школьного туалета сливали в арык, из которого люди берут воду в Туркестанской области 22:45 272
- Сорванная ураганом крыша придавила женщину в Жамбылской области 22:27 290
- Группу наркоторговцев задержали в Текели 21:49 322
- Нуралы Алип впервые стал отцом 21:30 485
- Мошенники от имени органов госдоходов обманывают казахстанцев 21:12 321
- Пандемии коронавируса конец: глава ВОЗ выступил с заявлением 20:48 520
- Средняя зарплата в Казахстане превысила 340 тысяч тенге 20:18 340
- Золотые слитки на 41 млн тенге пытались контрабандой вывезти из Шымкента 19:52 358
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 19:20 380
- Специальная рабочая группа КМГ провела встречу c предпринимателями Жанаозена 19:07 380
- Начинающие предприниматели Мангистау смогут получить льготное кредитование под 1% годовых 18:56 363
- Казахстанские военнослужащие готовятся к миссии в Африке 18:38 556
- В Алматы ещё один ЖК внесли в список нерекомендуемых для покупки жилья 18:28 419
- Мопедист выстрелил в автобус в Алматы 18:12 507
- Лжечиновник обманул артистов в Алматы 18:09 364
- Ряд запрещённых на тестировании предметов определили в стране 17:51 391
- Разбитый фонтан и облезлые лошади: сквер в Петропавловске пугает своим видом 17:49 523
- Как будут проводить срезы знаний в вузах, сообщили в Миннауки 17:43 390
- Безвизовый режим с Китаем открывает целый ряд возможностей для казахстанцев – эксперт 17:28 452
- Вход в нацпарки Казахстана автоматизируют 17:20 394
- Токаев рассказал, как побороть дедовщину в армии 17:08 427
- Димаш ответил на вопросы фанатов прямом эфире в Инстаграм 16:54 465
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 16:54 455
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 16:47 402
- Покалеченного коршуна приютила жительница Усть-Каменогорска 16:39 410
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 16:33 408
- Всеармейское совещание под председательством Токаева проходит в Астане 15:58 582
- В ВКО клещи покусали уже более 400 человек 15:56 423
- Въезд на Бали могут ограничить из-за российских туристов 15:47 504
- Парень похищал автономера и требовал за них выкуп в Алматы 15:30 396
- Историческую правду о вкладе Казахстана в победу в ВОВ, напомнили в АНК 15:01 531
- 3,7 млрд тенге выделили из резерва правительства на теплоснабжение Актау и близлежащих сёл 15:01 421
- Собаку с щенками заживо замуровали в Алматы 14:47 504
- Казахстан и Узбекистан намерены увеличить товарооборот до $10 млрд 14:19 566
- Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем 14:03 859
- Через мобильное приложение фермеры смогут продавать скот и мясо в Казахстане 13:50 601
- На 11 лет осудили наркокурьера-закладчика в Актобе 13:48 411
- Безвизовый режим с Китаем повысит имидж казахстанского паспорта - политолог 13:44 596
- "Казахстан – миролюбивое государство, но мы не можем проявлять беспечность" - Токаев 13:22 1010
- В Акмолинской области осудили юриста казино, давшего взятку прокурору 13:17 486
- В Казахстане расширят возможности доступа к информации 13:14 427
- Казахстан резко увеличил инвестиции в науку 13:06 478
- Токаев подписал Указ о присвоении высших военных и специальных званий 12:58 495
- Какую погоду обещают казахстанцам синоптики в выходные 12:58 452
- Мошенники от имени Нацбанка предлагают казахстанцам выгодные инвестиции 12:24 623
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 12:06 487
- Совместный спутник планируют запустить в космос тюркские страны 11:50 597
- К 2030 году треть руководящих должностей в группе "Самрук-Қазына" займут женщины 11:34 525
- Руководство управления земельных отношений Шымкента подозревают в коррупции 11:21 690
- Не менее восьми человек стали жертвами стрельбы в Сербии 11:11 634
- Скандал с известным застройщиком разразился в Астане 11:05 15265
- Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына" 11:01 538
- По 36 миллионов тенге в день отдают мошенникам казахстанцы с начала года 10:51 503
- О необходимости трупного донорства в Казахстане вновь заговорили в Минздраве 10:23 925
- Более 4,5 млрд выплатят казахстанским ветеранам к 9 мая 10:17 461
- День защитника Отечества и День Победы: как отметят праздники в Астане 09:32 657
- KASE открыта для таджикских инвесторов и эмитентов - Алина Алдамберген 09:30 842
- В Казахстане разрешили легализовать автомобили-конструкторы 08:56 565
- Субсидии на 133,8 млрд тенге выплатили фермерам по программе "Кен-дала" 08:49 560
- Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира во Франции 08:25 538
- Пенсионерку подозревают в организации убийства собственных детей из-за наследства 07:50 2147
- В Актау утвердили ставку туристического взноса для иностранцев 07:24 712
- Казахстанец победил олимпийского чемпиона на ЧМ по боксу в Ташкенте 06:43 1741
- Снегопад в горах Кыргызстана оставил баранов и коров без еды 05:33 665
- Школьница ранила ножом учителя и сверстника в Белграде 04:34 727
- Пользователям Google разрешили отказаться от паролей 03:18 735
- Пьяный пассажир сорвал стоп-кран в поезде Атырау – Актобе 02:15 640
- В Шымкенте ученики начальных классов будут учиться онлайн из-за ветра 01:41 688
- Информацию о продаже выпускникам материалов к экзаменам опровергли в НИШ 00:25 678
- Внутренний анализ коррупционных рисков проведут в "СК-Фармация" 04.05.2023 689
- Иностранный рабочий погиб при обрушении потолка на стройке в Кызылорде 04.05.2023 681
- Трупный запах в Алматинской области: работу скандального завода приостановили 04.05.2023 786
- Члены экипажа самолёта отравились бортовой едой в Казахстане 04.05.2023 741
- Дефицит бюджета Казахстана растёт - эксперт 04.05.2023 640
- Подросток устроил ДТП в Кызылординской области, один человек погиб 04.05.2023 714
- Ущерб более 436 млн тенге: главе ЖК вынесли приговор в Астане 04.05.2023 824
- Автомобильные пункты пропуска на границе Казахстана и Китая закроют на два дня 04.05.2023 691
- Крышу нового музея и ещё нескольких зданий снесло ветром в Туркестанской области 04.05.2023 712
- Золотая лихорадка в ВКО: противостояние сельчан и компании продолжается 04.05.2023 822
Вандалы разгромили могилы на кладбище в Шымкенте
Жители микрорайона "Онтустик" чьи родные захоронены на местном кладбище обратились за помощью к городским властям. Как говорят горожане, на территории захоронения участились случаи вандализма. В поисках металла вандалы не гнушаются ни чем и разрушают могилы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Татьяна Жукова проживает в Российской Федерации, но здесь в Шымкенте у неё захоронены родители. Проведать могилы своих родных она приезжает регулярно, но в последний раз посещение кладбища у неё оставило тяжёлое впечатление
"На пасху я приехала сюда почтить память своих родных, мы привели в порядок могилу. Покрасили, всё на месте стояло всё привели в порядок и со спокойной душой поехали домой, чтобы на Радоницу приехать и порадоваться. И какое было разочарование и боль, когда я пришла и увидела выдернутые калитки огляделась, не только у меня у всех вокруг выдернуты, валяются памятники. Надругательство над предками моими меня очень затронуло. Я очень расстроилась, я даже праздновать не стала. Просто поклонилась и ушла", — рассказывает Татьяна Жукова.
Как говорят жители, микрорайона "Онтустик", таких поруганных могил в последнее время становится всё больше. Уследить за вандалами тяжело. Охраны здесь нет. В меру небогатых возможностей, за порядком на кладбище на общественных началах следит местный житель. Как правило, утверждает местный смотритель, мародёры приходят на кладбище в ночное время.
"Пастухи говорят: я вот тут пас утром было, а вечером глянул уже выкорчевано. И говорят по всей вероятности, и по всей видимости говорят может это не дети а подростки. Один раз я видел, у нас вон там траншея есть, они туда относят, а когда увозят, когда уносят не знаю", — говорит смотритель кладбища Александр Воропаев.
Эта проблема сегодня волнует всех местных жителей. Почти у каждого жителя микрорайона Онтустик здесь похоронены родственники. И в очередной раз, посещая могилы близких, они с беспокойством ожидают, что увидят в этот визит. Впрочем, справедливости ради, горожане отмечают, что сейчас внимания со стороны властей уделяется сегодня больше, чем несколько лет назад.
"Раньше было хуже, когда не было ограды. Скотина заходила, что посадишь выедала. Сейчас, когда оградили скотина не ходит по кладбищу. Но вот некоторые люди себя недобросовестно ведут. Конечно, не полностью оградки таскают, а калиточку вот так вытащат по мере сил, но и это неприятно. Поэтому мы вот просим, не знаю в чьих это силах сделать акимата или кого ещё, просим на благоустройство выделять деньги. Может деньги и выделяются, тогда нужно проконтролировать куда они уходят, чтобы благоустроить как можно лучше, и воду сюда провести. Сделать всё, что возможно, для блага посетителей кладбища", — обращается жительница микрорайона "Оңтүстік" Марина Прокопенко.
Как объяснили специалисты Енбекшинского акимата, все вопросы с благоустройством кладбищ решаются комплексно и на эти цели ежегодно выделяются средства.
Сегодня на территории города расположено 28 кладбищ. Из них 3 христианских, и 25 мусульманских захоронений. Из 28 кладбищ сегодня имеются все необходимые документы у четырёх, у остальных бумаги в процессе оформления.
В марте этого года прошёл конкурс государственных закупок и было утверждено предприятие, которое займётся благоустройством кладбищ. В его компетенцию входит уборка территории и другие необходимые работы.
"Что касается христианского кладбища в районе Забадама. Мы сейчас рассматриваем вопрос установки временного резервуара для воды и вопрос постоянного водоснабжения. Мы планируем все эти вопросы обсудить с местным населением и депутатами, провести экспертизу необходимых работ. Когда определимся, что нужно делать внесём предложение о финансировании принятого решения для выделения средств из бюджета", — рассказал заместитель акима Енбекшинского района г. Шымкента Досалы Амангельдиев.
Как обещают специалисты, Енбекшинского акимата уже в ближайшее время они организуют встречу непосредственно с жителями микрорайона "Онтустик" и выслушают предложения от самих горожан.
-
Trend news
- Нечистоты из школьного туалета сливали в арык, из которого люди берут воду в Туркестанской области 22:45 261
- Мопедист выстрелил в автобус в Алматы 18:12 505
- Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем 14:03 858
- Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына" 11:01 536
- Полицейский сломал рёбра пассажиру лоукостера Fly Arystan в Астане 04.05.2023 1111
- 85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына 04.05.2023 1566
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 03.05.2023 968
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 03.05.2023 1407
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 03.05.2023 1291
- Ребёнок родился с тремя руками в Индии 03.05.2023 1181
- Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда 03.05.2023 1655
- "Россия арендует у Казахстана земли под военные полигоны за символическую плату" - депутат Егизбаев 03.05.2023 17095
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 2515
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 02.05.2023 1434
- Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню 01.05.2023 1533
- 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok 01.05.2023 1702
- Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы 01.05.2023 1599
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 01.05.2023 1437
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 01.05.2023 4350
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International 01.05.2023 1360
- Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде 30.04.2023 1539
- "Умру ради прохлады гор": Димаш Кудайберген заставил прослезиться армянского зрителя 30.04.2023 11091
- Драку пьяных жителей с полицейскими сняли на видео в Экибастузе 30.04.2023 1627
- Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области 30.04.2023 1477
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 1629
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 1493
- Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване 29.04.2023 2196
- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 29.04.2023 3539
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 29.04.2023 2172
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 29.04.2023 1568
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 2104
- Взрыв газа в Жанаозене: скончались ещё двое пострадавших 28.04.2023 1996
- "Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан" - Генпрокуратура о задержании беглого генерала 28.04.2023 3253
- Стали известны зарплаты хоккеистов "Барыса" 28.04.2023 2542
- "Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая 28.04.2023 1915
- Фото задержанного Серика Кудебаева появилось в Сети 27.04.2023 6980
- Видео обыска в доме Блиновской: что нашли полицейские 27.04.2023 3325
- Российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну 27.04.2023 2074
- Не владеющие казахским языком граждане не должны ущемляться по языковому принципу - президент 27.04.2023 1843
- Почему вместе с Масимовым не осудили Самата Абиша, объяснили политологи 26.04.2023 30443
- Убийство юрисконсульта АО "АрселорМиттал Темиртау" раскрыли: пойманы подозреваемые 26.04.2023 2999
- Десятки убитых собак обнаружили зоозащитники в Алматинской области 26.04.2023 2307
- Жуткая находка: скелет человека в мешке обнаружили в Экибастузе 26.04.2023 2586
- В МВД отреагировали на скандальное интервью "бывшей токал" Болата Назарбаева 25.04.2023 6700
- Бывший режиссёр "Ирины Кайратовны" женился на актрисе 25.04.2023 2564
- Обрушение трубы ТЭЦ: в Петропавловске идёт суд над бывшим руководством теплоцентрали 25.04.2023 2162
- "Мы сотрудничаем с Афганистаном" - правительство Казахстана ждёт афганских бизнесменов в гости 25.04.2023 2123
- Экс-главе ДКНБ Алматы вынесли приговор 25.04.2023 2343
- Тело недоношенного ребенка нашли в канализации в Павлодаре 25.04.2023 2309
- Смерть в салоне красоты: мастер из Китая работала в Усть-Каменогорске без лиценции и не имела медобразования 24.04.2023 3816
- 15-летний школьник на авто задавил ребёнка в Алматинской области 24.04.2023 2325
- "Это не ваша война": МИД о вступившем в ЧВК "Вагнер" казахстанце 24.04.2023 2314
- Две женщины выбросились из окна жилого комплекса в Актобе 24.04.2023 3549
- В розовых туфлях пришли в правительство канадские политики, чтобы поддержать жертв бытового насилия 24.04.2023 2180
- Антикор выявил ряд нарушений в сфере земельных отношений Алматы 24.04.2023 2352
- В ОАЭ отменили концерт Jah Khalib 24.04.2023 3934
- Юриста "АрселорМиттал Темиртау" нашли убитой в сгоревшей квартире 23.04.2023 7606
- 13-летний астанчанин перепел Димаша Кудайбергена на Qazaqstan Дауысы 23.04.2023 55894
- В жутком ДТП в Туркестанской области погибли три человека 23.04.2023 2673
- Димаш Кудайберген похвастал перед подписчиками своим вдохновением 23.04.2023 4206
- Не будет интернета: новый фейк напугал павлодарцев 23.04.2023 7057
- Преступная группа вымогала 15 тысяч юаней у бизнесмена в Жетысу 23.04.2023 2568
- По делу о миллиардных хищениях на ТЭЦ Тараза вынесли приговор 22.04.2023 2716
- В Шымкенте десятилетний мальчик выжил после удара током и перенёс 19 операций 22.04.2023 2774
- Душили и требовали деньги: неизвестные в масках ворвались в дом жительницы Жетысу 22.04.2023 2522
- Спортсменов в национальные сборные будут отбирать по новому принципу 21.04.2023 3052
- "Я сама в шоке от своего голоса" - Оразымбетова о своём резонансном выступлении 21.04.2023 4408
- "Встреча родственных душ" - Асель Садвакасова показала своего любимого мужчину 21.04.2023 7777
- В Алматы задержали журналистов за вымогательство 21.04.2023 3664
- Главу перинатального центра и его зама осудили в Шымкенте 20.04.2023 3195
- Мужчина забил волка цепью в Актюбинской области 19.04.2023 3546
- 45 тысяч тенге взял таксист с иностранца за поездку по Алматы 19.04.2023 3251
- Чем Боранбаев, Джаксыбеков, Мамин и Ахметов занимаются в Национальном олимпийском комитете 19.04.2023 6422
- Ветром сдуло: новое здание спортзала рухнуло в Карагандинской области 18.04.2023 4126
- Пьяный алматинец стрелял из окна своей квартиры 16.04.2023 3816
- В приют для бездомных животных в Балхаше подкинули человека 16.04.2023 4240
- В Минэнерго опровергли родство между Саткалиевым и Назарбаевым 15.04.2023 6866
- Страшным нокаутом закончился бой казахстанца с японцем 15.04.2023 39644
- Полиция проверяет причастность питбуля к cмерти мужчины в Жетысу 15.04.2023 4298
- Школьник помог задержать разбойника в Астане 15.04.2023 4222
-
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 19:20 377
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 16:54 454
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 16:47 401
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 16:33 406
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 12:06 485
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 894
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 719
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 858
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 791
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 946
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 2515
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 1371
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 1594
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 1874
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 2341
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 2229
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 2663
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 3008
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 2652
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 2856
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 2955
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 3094
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 3010
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 3022
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 3246
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 3486
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 3477
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 4780
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 4120
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 4331
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 4278
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 5059
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 4298
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 4017
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 4316
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 7226
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 4601
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 4440
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 4098
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 4507
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 3990
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 4087
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 4440
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 4845
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 4243
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 4247
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 4446
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 4043
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 5066
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 4000
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 4469
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 4982
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 4504
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 4128
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 4589
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 4567
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 4305
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 4560
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 4864
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 5233
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 4998
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 4295
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 4931
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 4607
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 5131
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 4611
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 4417
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 4413
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 4533
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 4931
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 5236
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 4255
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 3892
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 5179
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 4404
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 4469
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 5063
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 6324
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 5361
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 4530