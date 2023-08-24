В ЗКО перевернулся автобус: скончался водитель, пострадали 18 пассажиров
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Авария произошла 18 августа в селе Таскала в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".
Сообщается, что 34-летний водитель Hyundai Elantra, не предоставив преимущество движения, столкнулся с автобусом Toyota Coaster.
53-летний водитель пассажирского транспорта скончался в реанимации.
Медицинскую помощь оказали ещё 17 людям. У водителя легковушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Он госпитализирован в отделение нейрохирургии и находится в тяжёлом состоянии. 47-летняя женщина получила закрытый перелом левой ключицы и перелом ребра. Она госпитализирована в отделение травматологии в состоянии средней степени тяжести.
Остальных 15 пассажиров после осмотра отправили на амбулаторное лечение. Среди них двое детей шести и двух лет.
Полицейские ведут досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение ПДД".
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