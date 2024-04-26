В ЗКО отец-одиночка избил сына и получил предупреждение

В ЗКО в районном суде № 2 рассмотрели административное дело в отношении мужчины, который избил ремнем сына, передает BaigeNews.kz.

Мужчина воспитывает двоих малолетних детей в одиночку. Мать лишена родительских прав, с семьей не живет. К слову, детский сад, который посещает мальчик, подал сведения об избиении.

Дело рассматривали по части 1-1 статьи 73-1 Кодекса об административных правонарушениях РК "Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений".

"Правонарушитель "Ф" умышленно нанес телесные повреждения ремнем своему малолетнему сыну Н. 2019 года рождения, тем самым умышленно причинил ему легкий вред здоровью. Правонарушитель признал свою вину полностью и пояснил, вечером его малолетний сын баловался, не слушался, поэтому он его наказал ремнем", — рассказали в суде.

В итоге суд наложил на мужчину административное взыскание в виде предупреждения.