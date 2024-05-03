В WhatsApp появились две новые функции

Разработчики WhatsApp представили две новые функции, упрощающие взаимодействие в рамках "Сообществ", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на блог компании.

Новые функции для участников Сообществ – "Мероприятия" и "Ответы" в группах объявлений.

"Благодаря функции "Мероприятия" стало проще планировать виртуальные встречи, дни рождения и другие события прямо в WhatsApp. Кто угодно может создать мероприятие, а остальные участники — отправить ответ, чтобы вся группа знала, кто придёт. Гости также могут найти мероприятие на странице с информацией о группе. Всем, кто идёт на встречу, будет отправлено автоматическое уведомление накануне её начала. Сначала функция "Мероприятия" будет доступна только в группах, входящих в сообщества. В ближайшие месяцы мы расширим поддержку для всех групп", – сообщили в компании.

Новая функция "Ответы" в группах объявлений позволит админам получать обратную связь от участников. Ответы группируются и минимизируются, чтобы было легко увидеть, что сказали другие участники, в контексте. Уведомления об ответах будут выключены для всех.