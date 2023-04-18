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В ВКО от предпринимателей требовали открыть счёт в определённом банке
Сотрудники Антикоррупционной службы ВКО выявили нарушения правил порядка оказания государственных услуг и создание искусственных административных барьеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Группа предпринимателей обратилась в Антикор с жалобой на необоснованное требование отдела занятости и социальных программ Зайсанского района через единый контакт-центр 1414 банковских счетов с реквизитами определённого банка для участия в конкурсе по предоставлению грантов по проекту "Бастау Бизнес".
"Вместе с тем, согласно правил организации и финансирования мер по содействию предпринимательской инициативе, банковский счёт с реквизитами должен предоставляться в течение трёх рабочих дней лишь после положительного решения о предоставлении гранта. Таким образом, отделом нарушены правила порядка оказания государственных услуг и созданы искусственные административные барьеры", — говорится в сообщении.
По итогу рассмотрения данного вопроса, Антикоррупционной службой ВКО отделу занятости и социальных программ Зайсанского района рекомендовано обеспечить неукоснительное соблюдение требований нормативных документов и не допускать нарушений прав предпринимателей. Кроме этого, должностное лицо допустившее грубое нарушение привлечено к дисциплинарной ответственности.
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