В ВКО бывший слесарь превратил свой дачный участок в цветочную империю

Фото: astanatv.kz

Более трёх тысяч тюльпанов к 8 марта вырастил житель Усть-Каменогорска на своём дачном участке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Бывший слесарь Влад Мальцев три года назад сам сконструировал и построил теплицу, закупил клубни. Рассказывает, что его дед тоже когда-то занимался этими растениями.

Родина тюльпанов - Казахстан, просто голландцы хорошо поработали над селекцией этого цветка, говорит Влад. Сейчас у него в планах построить ещё одну теплицу.

Заказы на тюльпаны к 8 марта, как рассказал Влад, поступают уже вторые сутки. Например, Станислав Струин пришел покупать цветы для женской части семьи и коллектива. Говорит, случайно узнал, что по соседству есть такой тюльпановый оазис.

"Я был удивлён, видео посмотрел, мне это очень понравилось. В магазине берёшь и неизвестно, они же завозят заранее, цветы сколько простоят, а здесь вот с грядок. Такие продвижения в современных реалиях, это очень классно, надо поддерживать", - говорит житель Усть-Каменогорска Станислав Струин.

После тюльпанов Влад займётся цветочной рассадой для клумб и будет растить хризантемы к 1 сентября.