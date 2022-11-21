В Усть-Каменогорске снегоуборочная техника работает круглосуточно

Фото: yk.kz

Зима пришла резко: за сутки в городе выпало около 30 сантиметров снега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на yk.kz.

С вечера 19 ноября в городе начался снегопад, который практически не прекращался в течение суток. На расчистку улиц вышли более 90 единиц техники и рабочие с лопатами.

"Ситуация находится на полном контроле коммунальных служб, по городу работает 96 единиц техники – это снаряженные машины, осуществляющие механическую очистку и посыпку автодорог и тротуаров. Особое внимание уделяется перекрёсткам, дорожным развязкам, мостам, путепроводам и другим важным инфраструктурным объектам. Работы производятся в круглосуточном патрульном режиме. Подвижной состав находится в исправном состоянии, топливо и расходные материалы заготовлены в достаточном количестве", - рассказал Асхат Таженов, директор предприятия "Таза Оскемен".

Он добавил, что более ста специалистов компании работают вручную на очистке от снега участков, недоступных для техники. Охвачены остановки, заезды, узкие автомобильные и пешеходные улицы.

"Чтобы не остановилось движение трамваев, с вечера на линии постоянно работали два вагона-снегоочистителя", - рассказал Михаил Чайка, директор Транспортной компании Усть-Каменогорска.

В то же время устькаменогорцы высказывали в соцсетях свое недовольство количеством снега, качеством и скоростью расчистки. В "Таза Оскемен" им ответили, что любой может следить за передвижениями техники по городу.